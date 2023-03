O São Paulo voltou aos treinos nesta quarta-feira, de olho no duelo com o Água Santa, pelas quartas de final do Paulistão. E o leque de opções de Rogério Ceni para a partida agendada para o Allianz Parque, na segunda-feira, aumentou, com os retornos de Beraldo e Erison. Sem Calleri, o centroavante pode ser a novidade.

Ainda sem saber se contará com o retorno de Arboleda, mais uma vez participando de somente parte das atividades – fez companhia a Diego Costa no treino físico – Beraldo fica à disposição após ser poupado diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, após acusar um desconforto muscular.

Mas a boa notícia para Ceni é a volta de Erison. Sem Calleri, com lesão no tornozelo, o treinador vinha utilizando Luciano mais adiantado, mas jamais escondeu que queria um homem de área nos mata-matas. O centroavante se recuperou de um estiramento muscular e agora aprimora o físico para encarar o time de Diadema.

Ainda em Ribeirão Preto, Ceni já havia adiantado que contava com o retorno. Assim como Welington deve retornar à lateral-esquerda após quebrar o galho como falso ponta.

O jogador voltou no fim de semana e admite que corre contra o tempo para ficar 100%. “Fiquei muito feliz em retornar. Nenhum atleta gosta de ficar fora. Pude voltar e ajudar a equipe a conquistar uma importante vitória”, celebrou Welington. “Agora é trabalhar forte durante a semana para igualar o ritmo dos demais companheiros.”

Welington ainda alertou o time que não há mais espaço para tropeço. “Diferentemente da primeira fase, se perder agora não tem como recuperar. Mata-mata é jogo único e temos de fazer o máximo para conseguir a vaga nas semifinais.” Ganhar ainda significa ter o mando.