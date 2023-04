O São Paulo conseguiu um grande resultado nesta quinta-feira, na estreia na Copa Sul-Americana. Foi à Argentina e venceu o Tigre por 2 a 0, em jogo válido pelo Grupo D. Erison, escalado como titular por Rogério Ceni, foi o autor dos dois gols. O time tricolor não entrava em campo desde que foi eliminado pelo Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista. E o tempo de treinamento fez bem ao time, que na próxima rodada, o time recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, dia 18.

Foi o primeiro jogo entre as duas equipes desde a finalíssima da Copa Sul-Americana que não acabou em 2012. Só teve o primeiro tempo. O time argentino se recusou a voltar ao gramado do Morumbi após brigar com seguranças e policiais no intervalo e alegarem que foram agredidos. Com isso a Conmebol declarou o São Paulo, que vencia a partida, campeão do torneio.

Com uma extensa lista de desfalques por contusão e suspensão, o técnico Rogério Ceni teve de escalar uma equipe bem diferente do pretendia. Mas alguns jogadores ficaram no banco por opção do treinador,casos de Luciano e de Pablo Maia, entre outros. Escalou três zagueiros e colocou o estreante Michel Araújo na ala esquerda. O uruguaio, aliás, foi um dos melhores do time tricolor.

O primeiro tempo foi bastante complicado para o São Paulo. O entusiasmo e a pressão exercida pelo Tigre não permitiam ao time brasileiro raciocinar e construir jogadas. Além disso, alguns erros individuais no campo de defesa, com erros bobos de passe, criavam ainda mais dificuldade.

A rigor, o São Paulo só não saiu em desvantagem da etapa que também foi marcada por lances ríspidos por parte dos dois times graças ao goleiro Rafael. Ele fez pelo menos quatro defesas importantes em conclusões de Blondel, de fora da área, Luciatti, Castro e Retegui, esta em um erro grave de Nathan, que ao tentar recuar a bola a entregou nos pés do atacante que recentemente foi titular em dois jogos da seleção italiana.

O São Paulo teve apenas um grande momento na etapa, pouco depois dos 30 minutos, quando Erison limpou o zagueiro e, já na área, de frente para o gol, bateu forte e Marinelli espalmou, em ótima defesa; no rebote, David chutou fraco e o goleiro defendeu.

A etapa final foi diferente. O São Paulo começou melhor em campo, ficando mais tempo com a bola, marcando forte e tentando as jogadas em velocidade. O Tigre se encolheu e os brasileiros tiveram ótima chance quando Michel Araújo entrou driblando, mas foi desarmado no momento de concluir. No rebote, Mendéz bateu de fora da área e acertou a trave.

A chance seguinte foi fatal. Em contra-ataque iniciado com uma roubada de bola de Arboleda, Nestor deu belo passe para Erison, que penetrou em velocidade e chutou na saída de Martinelli para marcar.

O gol descontrolou a equipe argentina, que passou a apelar para os chutões longos para a área, na tentativa de chegar ao gol. Isso facilitou a vida do São Paulo, que bem posicionado em campo controlava o jogo e tinha como principal objetivo neutralizar o Tigre.

O segundo objetivo era tentar mais um gol. E ele veio com a arma dos argentinos. Numa bola longa de Alan Franco, Erison se livrou do zagueiro e chutou. A bola tocou em um adversário e encobriu o goleiro.

A partida estava decidida. Ceni fez várias alterações para dar fôlego ao time e dar permitir a menor chance de reação ao Tigre. E o São Paulo teve a estreia que queria.

FICHA TÉCNICA

TIGRE 0 X 2 SÃO PAULO

TIGRE – Marinelli; Lucas Blondel (Badaloni), Aguillera, Luciatti e Montoya (Garay); Prediger (Cardoso), Alexis Castro (Armoa) e Menossi; Molinas (Zabala), Colidio e Retegui. Técnico: Diego Martínez.

SÃO PAULO – Rafael; Arboleda, Alan Franco e Beraldo; Nathan (Rafinha), Rodrigo Nestor (Marcos Paulo), Mendéz (Luan), Wellington Rato (Alisson) e Michel Araújo; David e Erison (Luciano). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Erison aos 12 e aos 28 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

CARTÕES AMARELOS – Wellington Rato, Luciatti, Alexis Castro, Rodrigo Nestor, Rafinha, Armoa, Alan Franco e Beraldo.

LOCAL – Monumental de Victoria, em Tigre.