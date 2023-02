O técnico Rogério Ceni recebeu mais uma notícia ruim do departamento médico do São Paulo, nesta quinta-feira. O atacante Erison teve constatado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda em exame de imagem realizado nesta manhã, poucas horas após a partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão.

O clube não revelou o tempo de recuperação, mas é certo que ele será baixa no clássico de domingo, contra o Santos, no Morumbi. Dependendo do processo de reabilitação, Erison pode voltar ao time somente na fase de mata-mata do Estadual, sendo desfalque por cinco jogos. Depois do clássico, o time do Morumbi terá pela frente Inter de Limeira, São Bento, São Bernardo e Botafogo-SP.

Erison se machucou no primeiro tempo contra o Bragantino, na noite de quarta, fora de casa. Ele apresentou dores na coxa esquerda após uma finalização e precisou deixar o gramado, chorando, logo em seguida. Foi substituído por Galoppo, que acabou marcando o único gol do São Paulo na quarta, na derrota por 2 a 1.

Em compensação, Rogério Ceni pode ter o retorno de Calleri para o clássico. O atacante argentino, com dores no tornozelo direito, desfalcou o São Paulo nos últimos dois jogos, contra o Bragantino e o Santo André. Se voltar, dará certo alívio ao treinador, depois de uma série de baixas, que se tornou recorrente no time neste início de temporada.

Erison é o 11º jogador a frequentar o departamento médico do clube em 2023. Antes de Calleri e Erison, Ceni perdeu Caio Matheus, Diego Costa, Ferraresi e Moreira, todos com problemas físicos que exigiram cirurgia. Com casos menos graves, Rafinha, André Anderson, Igor Vinícius, Arboleda e Alisson também são baixas.