O técnico Rogério Ceni deverá ter um reforço para o ataque do São Paulo, segunda-feira, diante do Água Santa, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Erison, que treinou normalmente nesta sexta-feira no CT da Barra Funda.

Erison está livre de uma lesão na coxa e vai ter ainda mais dois treinos até a partida. Com Calleri machucado e Galoppo improvisado na posição, Ceni poderá enfim contar com um atacante para comandar o setor ofensivo.

Se Erison for utilizado e Galoppo ficar na armação das jogadas, Luciano e Davi vão disputar uma vaga na equipe. Ceni ainda poderá escalar Arboleda, Beraldo e Diego Costa, todos recuperados de contusão.

Ferraresi, Rafinha, Igor Vinicius, Moreira, Talles Costa e André Anderson permanecem em trabalhos individuais ainda sem previsão de retorno.

Um time provável para enfrentar o Água Santa poderá formar com: Rafael, Orejuela, Arboleda (Beraldo), Alan Franco e Welington; Luan (Méndez), Nestor e Luciano; David, Wellington Rato e Galoppo (Erison).