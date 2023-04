A Eslovênia superou o favoritismo da Romênia e fechou neste domingo a lista dos países classificados para a fase final da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis.

Jogando sob um frio de 11 graus e no saibro de Koper (Eslovênia), as romenas saíram na frente abrindo 2 a 0 com vitórias de Ana Bogdan sobre Kaja Juvan, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4, e Jaqueline Adina Cristian diante de Tamara Zidansek, por 6/1, 4/6 e 6/3.

Mesmo sem ter uma Top 100 no ranking de simples, a equipe da casa começou a reagir no terceiro jogo. Zidansek (melhor colocada do país, sendo a 102ª do mundo) venceu Bogdan, número 58 do ranking por 3/6, 7/6 (7/4) e 7/5. Em seguida, Juvan passou por Cristian por 6/2 e 6/4.

No quinto e decisivo duelo, nas duplas, novamente as eslovenas precisaram suar para vencer de virada. Juvan (467ª do mundo em duplas) e Zidansek (53ª) derrotaram Irina Maria Bara (122ª) e Monica Niculescu (42ª) por 4/6, 6/2 e 6/4.

A Eslovênia se junta agora a outros oito países: Espanha, República Checa, França, Canadá, Estados Unidos, Itália, Casaquistão e Alemanha. As alemãs, por sinal, foram as responsáveis pela eliminação do Brasil, no sábado, por 3 a 1.

Estas equipes vão se juntar à Suíça e à Austrália, que já estavam garantidas na fase final por serem as atuais campeãs e vice da competição. Haverá ainda um time convidado para compor a fase, que terá 12 países em quadra entre os dias 7 e 12 de novembro, em local ainda não definido.