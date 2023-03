O primeiro dia de atividades em Portugal para a etapa de abertura da temporada da MotoGP, em Portimão, ficou marcado por assustador acidente do espanhol Pol Espargaró, que caiu na curva 10, recebeu atendimento na pista e acabou transferido de helicóptero para um hospital em Faro com lesões nas costas e no tórax.

O piloto da Gas Gas Tech3 vinha atrás em disputa por posição com dois oponentes no segundo treino do dia, quando perdeu o controle e acabou caindo. Espargaró saiu deslizando pelo chão, assim como sua moto, que ainda o atingiu antes de parar na barreira de pneus.

O treino foi interrompido imediatamente, mesmo assim, o espanhol Marc Márquez também caiu, na mesma volta, mas sem maior gravidade. Restavam 13 minutos e 55 segundos de atividades e a apreensão era grande com o atendimento demorado de Espargaró ainda na pista. Uma ambulância o transportou até o helicóptero que o aguardava para a ida ao hospital.

“Foi uma queda de alta energia, com uma grande contusão politraumática. Temos de aguardar os resultados dos testes, mas o nível cervical está bem, assim como a parte neurológica. Ele não perdeu a consciência em nenhum momento, apesar de estar com uma forte contusão pulmonar”, disse Angel Charte, médico da MotoGP, após o atendimento do piloto.

Logo depois, a MotoGP soltou um comunicado para tranquilizar os demais pilotos e os fãs de Pol Espargaró, garantindo que ele estava bem. “Pol Espargaró sofreu traumas nas costas e tórax. O piloto está consciente e foi transferido para o hospital de Faro para exames complementares”, trouxe a nota.

As atividades no circuito Internacional de Algarve terminaram com Jack Miller cravando o recorde da pista, com volta surpreendente de 1min37s709. A definição do grid ocorre neste sábado.