O boxeador Esquiva Falcão viaja na próxima quinta-feira (dia 2) para os Estados Unidos, onde vai iniciar os treinamentos para a disputa do título mundial dos pesos médios (até 72,575 quilos). Os trabalhos serão orientados pelo experiente técnico Robert Garcia, na Califórnia.

Sergio Batarelli, manager de Esquiva, acerta as definições de valor de bolsa, local e data. O brasileiro deverá lutar contra o australiano Michael Zerafa pelo cinturão unificado da Federação Internacional de Boxe (FIB), que era do casaque Gennady Golovkin. Esquiva é o primeiro do ranking da FIB e Zerafa, o número 2.

Medalha de prata na Olimpíada de Londres/2012, Esquiva, de 33 anos, está invicto no profissional, com 30 vitórias, sendo 20 nocautes. Sua última apresentação foi em maio do ano passado, quando venceu o argentino Cristian Fabian Rios, por pontos, após dez assaltos.

O australiano Zerafa, de 30 anos, cujo cartel é de 31 vitórias (19 nocautes) e quatro derrotas. Sua última luta foi em novembro, quando venceu o compatriota Daniel Creati, por pontos, após dez assaltos.