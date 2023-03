Guilherme Dala Barba/SMELJ/Arquivo

A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba (Smelj) abriu as inscrições para o Vale Transporte Esportivo. O programa é uma ação da Prefeitura de Curitiba e possibilita que os beneficiários da Lei de Incentivo ao Esporte recebem o cartão transporte com o custo da passagem de ônibus para ir e voltar dos treinos.

Em 2022 o projeto beneficiou 1284 atletas graças à emenda legislativa proposta pelo vereador Marcelo Fachinello (PSC). Ele repassou R$ 175 mil para a Smelj para garantir o VT Esportivo ao longo de todo o ano aos atletas, e em 2023 a expectativa é que mais pessoas sejam beneficiadas.

“Muitas vezes, o custo do vale transporte para ir e voltar aos treinamentos, pode ser um impeditivo para os atletas de base. Por isso é tão importante essa iniciativa. Precisamos incentivar e dar subsídio para que o esporte siga beneficiando a vida dos jovens curitibanos”, avalia Fachinello.

Como funciona?

O programa possibilita que as instituições sem fins lucrativos sediadas em Curitiba e que atuem no desenvolvimento de atividades esportivas protocolem projetos para solicitar o benefício do Vale Transporte Esportivo (VTE). Os beneficiários finais são os atletas integrantes das equipes esportivas dessas instituições. Os atletas devem ter entre 14 e 18 anos de idade, e devem estar devidamente matriculados e com frequência suficiente para aprovação em instituição de ensino municipal, estadual ou federal com sede em Curitiba.

A solicitação por parte das instituições pode ser feitas até o dia 31 de março e após esse prazo passará por análise do Departamento do Incentivo ao Esporte e Promoção Social da

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba. O resultado final deve estar disponível até o dia 10 de abril.

Mais informações: https://incentivoesporte.curitiba.pr.gov.br/