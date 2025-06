Jonas Salsicha e Jennifer Maia. Fotos: Sam Castro / Divulgação WGP

A noite deste sábado, dia 28 de junho, foi histórica para o Kickboxing brasileiro. O K-1 World Max trouxe emoção de sobra na cidade de São José dos Pinhais, na grande Curitiba. No evento que protagonizou a noite, Jonas Salsicha bateu três atletas, Marcio de Jesus, Jones Coliseu e André Martins, para faturar o troféu do GP e garantir uma vaga para lutar a fase final no Japão, em dezembro. Outro grande destaque da noite foi a vitória de Jennifer Maia, que manteve seu título dos leves feminino do WGP Kickboxing após uma verdadeira guerra diante da uruguaia Marilyn Contin. O evento contou ainda com um lindo nocaute do brasileiro Jordan Kranio em cima do argentino Ignacio El Fino.

Jonas Salsicha vence três lutas e fatura troféu e vaga no Japão

O GP do K-1 World Max prometia demais com a disputa de oito atletas pela vaga no Japão. E os participantes fizeram jus às expectativas. De um lado da chave, Petros Cabelinho não teve problemas para vencer a primeira das quartas de finais diante de Metralleta Torino por unanimidade. E seu adversário nas semifinais do confronto entre André Martins e Gabriel de Lima, que pegou fogo. No final, André foi levemente superior e avançou para encarar a revanche diante de Cabelinho.

Do outro lado da chave, Jones Coliseu mediu forças com Heliazir Estefani e emoção não faltou. Depois de conseguir um knockdown no primeiro round e quase finalizar a luta, Zizi não resistiu ao ímpeto de Jones, que mesmo levando a luta para o round de desempate por conta do primeiro assalto, levou a melhor por unanimidade. Na última das quartas de finais, o ex-campeão da categoria de cima do WGP, Jonas Salsicha levou a melhor em duelo equilibrado diante de Marcio de Jesus e também avançou.

Na primeira semifinal uma revanche da edição do K-1 de 2024 no Brasil em que Cabelinho manteve seu título do WGP em disputa com André Martins. E dessa vez a história foi diferente. Muito agressivo desde o início, André bateu o favorito Cabelinho por decisão dividida e avançou à decisão. Seu adversário saiu do duelo entre Jonas Salsicha e Jones Coliseu, que fizeram uma luta bem equilibrada com Salsicha melhor em maior parte do duelo. Vitória por decisão majoritária para o ex-campeão do WGP e vaga garantida na final.

Final

Na grande decisão Jonas Salsicha e André Martins entraram em busca do troféu e da sonhada vaga para lutar a fase final do K-1 World Max no Japão. E dentro do ringue o que se viu foi um Salsicha mais faminto e buscando mais os golpes, enquanto André buscava os contra-ataques. Dois dos nove minutos não houve muitas dúvidas sobre o vencedor. Jonas Salsicha fatura o troféu e a vaga para lutar do outro lado do mundo.

Jennifer Maia mantendo o título e lindo nocautes marcam card principal

O co-main event da noite colocou em jogo o cinturão peso leve feminino do WGP. A brasileira e campeã Jennifer Maia encarou a uruguaia Marilyn Contin. E dentro do ringue o que se viu foi a atleta da casa controlando no início do duelo e se soltando ao longo dos rounds, enquanto a adversária tentava impor seus golpes. Ao final dos cinco rounds, melhor para Jennifer, que manteve o título dos leves feminino do WGP após decisão dividida.

O evento contou ainda com duas lutas internacionais de tirar o fôlego. Primeiro um Brasil vs Argentina que Jordan Kranio e Ignacio El Fino honraram a rivalidade. O brasileiro entrou com sangue nos olhos e conseguiu um belo nocaute ainda no primeiro round. Depois um Brasil e Paraguai com gosto de revanche. Ariel Villalba, que já havia sido derrotado por Maycon Souza em uma edição do WGP. Neste sábado, o paraguaio vingou o nocaute sofrido em 2024 com outro nocaute no segundo round que o deu vitória.

As lutas preliminares do K-1 World Max 2025 também sacudiram o ginásio em São José dos Pinhais. Os destaques foram João Victor, André Dedé e Fernando Mineiro. O primeiro dominou todo o duelo diante do uruguaio Carlos El Mohicano e faturou a vitória por unanimidade. Já o segundo conseguiu um lindo nocaute no segundo round diante de Vitor Formigão, enquanto Mineiro engatou boa sequência também no segundo assalto diante de Uederson Macabro. Denis Jr, Gustavo Bolino e Leticia Orchel.

K-1 World Max – Resultados oficiais

Lutas preliminares

João Victor venceu Carlos El Mohicano por decisão unânime

Denis Jr venceu Matheus Pinokio por decisão unânime

Gustavo Bolino venceu Luciano de Paula por decisão unânime

André Dedé venceu Vitor Formigão por nocaute aos 28seg do segundo round

Fernando Mineiro venceu Uederson Macabro por nocaute aos 2min e 10seg do segundo round

Leticia Orchel venceu Dani Antonelli por decisão unânime

Jordan Kranio venceu Ignacio El Fino por nocaute aos 2min e 25 do primeiro round

Ariel Villalba venceu Maycon Souza por nocaute aos 2min e 47seg do segundo round

Quartas de final masculinas

Petros Cabelinho venceu Metralleta Torino por decisão unânime

André Martins venceu Gabriel de Lima por decisão dividida

Jonas Salsicha venceu Marcio de Jesus por decisão unânime

Jones Coliseu venceu Heliazir Estefani por decisão unânime

Semifinais masculinas

André Martins venceu Petros Cabelinho por decisão dividida

Jonas Salsicha venceu Jones Coliseu por decisão majoritária

Final

Jonas Salsicha venceu André Martins por decisão unânime

Decisão feminina