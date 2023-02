Rafaela Carvalho, ex-mulher de Welliton, atacante de 36 anos com passagem pelo São Paulo, acusa o atleta de agressão. Nesta quinta-feira, ela publicou um vídeo em sua conta no Instagram relatando as violências física e psicológica que sofreu do antigo companheiro.

“Tantas mulheres gritando por socorro. Decidi postar aqui um pouco do que vivi. Não é fácil. Mas não é uma história de feminicídio. É uma história de SUPERAÇÃO! A todas as mulheres que vivem isso, sintam-se abraçadas por mim!!!! Juro que queria poder acolher cada uma de vocês. E NÃO SE CALEM!”, escreveu.

No vídeo compartilhado nas redes, Rafaela mostra diversas fotos de com arranhões e hematomas por diversas partes do corpo, especialmente no rosto e nos braços. Ela também mostra um celular que teria sido quebrado por Welliton e fios do seu cabelo que teriam sido arrancados pelo ex-jogador.

Em determinado momento da postagem, Rafaela também mostra uma filmagem na qual o Welliton admite as agressões e afirma que “homem bate na mulher se ela aprontar com ele”. Uma conversa de WhatsApp que seria entre os dois também é compartilhada. Nela, o ex-atacante xinga a mulher e diz que ela “casou porque quis”.

Wellinton vestiu a camisa do São Paulo em 2013, emprestado pelo Spartak Moscou, da Rússia, e anotou quatro gols em 19 jogos. Ele também jogou por Goiás, Grêmio, Celta de Vigo e acumula passagens pelo futebol da Turquia e dos Emirados Árabes. O último clube da sua carreira foi o Novorizontino.

A reportagem do Estadão tentou contato com Welliton para que o jogador pudesse responder às acusações. No entanto, ainda não obteve êxito.