A lista de desfalques do São Paulo não para de aumentar. Neste domingo, o clube confirmou que o atacante Erison apresenta um estiramento em uma fibrose na coxa esquerda. Não há previsão sobre retorno do jogador, que deve ser desfalque na partida de terça-feira, contra o Puerto Cabello, pela Copa sul-americana.

De acordo com o São Paulo, Erison vinha apresentando dores na coxa esquerda nos últimos dias. E foi submetido a exame de imagem que acabou confirmando o estiramento. “Ele será avaliado diariamente”, avisou o clube, sem dar estimativa de tempo para a recuperação do atacante.

A lesão de Erison é mais uma dor de cabeça para Rogério Ceni, que corre o risco de não ter um atacante sequer a ser relacionado para o jogo de terça. Isso porque David deixou mais cedo o jogo contra o Botafogo, na noite de sábado, por conta de uma pancada no joelho direito. Ele será submetido a exame de imagem e será reavaliado nos próximos dias.

Além disso, Luciano sofreu um trauma na coxa direita no sábado, no Engenhão. Neste domingo, fez um trabalho regenerativo, já em São Paulo. Outra opção de Ceni, Calleri não tem lesão, mas vem enfrentando desgaste físico em seu retorno, justamente após se recuperar de problemas físicos.

“A situação é mais delicada porque temos o Calleri que fez 180 minutos voltando de um mês parado e também está no limite. O Luciano levou uma ‘paulistinha’ na coxa e o David levou uma pancada no joelho que preocupa também. E nós temos o Erison que está tentando ficar pronto para terça-feira, mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para o jogo de terça. Mas o David é o que tem o risco maior de ficar mais de um jogo fora”, disse Ceni, no sábado, antes do exame que confirmou a lesão de Erison.

Calleri teve uma lesão ligamentar no tornozelo em fevereiro e ficou fora do mata-mata do Paulistão, quando o São Paulo caiu nas quartas de final para o Água Santa. Ele voltou somente na terça-feira desta semana, no empate sem gols com o Ituano pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar do jogo disputado contra o Botafogo, iniciando às 18h30 de sábado, o São Paulo não perdeu tempo e retornou rapidamente para a capital paulista no mesmo dia. E, na manhã deste domingo, o elenco já se reapresentou para os trabalhos, visando a partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na terça.

Só foram a campo os jogadores que atuaram por poucos minutos no sábado e aqueles que não entraram na partida com o Botafogo – derrota por 2 a 1. Os demais fizeram apenas atividades regenerativas no CT da Barra Funda.