Não foram simples dores do quadril que fizeram Rafael Nadal ser eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália. O tenista espanhol passou por exames nesta quinta-feira em Melbourne que acusaram uma lesão muscular que o afastará das quadras por até dois meses.

Com movimentos limitados, Nadal não conseguiu se impor na estreia do primeiro Grand Slam do ano, nesta quarta-feira. Defendendo o título na Austrália, foi facilmente superado pelo americano Mackenzie McDonald, em jogo válido pela segunda rodada, por 6/4, 6/4 e 7/5.

“Boa tarde. Fiz exames médicos depois da derrota de ontem. A ressonância magnética mostra uma lesão de grau 2 no ilíaco psoas da perna esquerda. Agora é repouso esportivo e fisioterapia anti-inflamatória. Tempo de recuperação normal de 6 a 8 semanas”, informou o espanhol.

A lesão é no músculo que fica entre o fêmur e a lateral da coluna lombar. El e é comum em quem pratica esportes e se não for tratada corretamente pode se tornar crônica. Ele provoca estalos no quadril e forte dores.

Nadal deve perder alguns torneios no período de ausência, entre eles, o ATP de Acapulco, no México, do qual foi o campeão em 2022. O retorno às quadras deve ocorrer nos Estados Unidos, em Indian Wells ou no Miami Open.