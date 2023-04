O jovem Lucas Beraldo tem somente 19 anos, mas goza de enorme prestígio com o técnico Rogério Ceni no São Paulo. Desde o começo do ano dando bastante oportunidade para o defensor, o treinador levou um susto na terça-feira quando teve de substituí-lo com dores na coxa. Exames de imagem nesta quarta, porém, tranquilizaram a vida do treinador ao não detectarem uma lesão muscular.

Diante do Ituano, pela Copa do Brasil, Ceni apostou em três zagueiros pela facilidade de Beraldo também jogar na ala-esquerda, enquanto Welington se recupera de lesão. O sistema não agradou e o treinador desfez no intervalo, pouco antes de o garoto pedir para sair, com dores.

“Exame de imagem realizado nesta quarta-feira não detectou lesão muscular no zagueiro Beraldo. O jogador, que deixou o duelo com o Ituano com dores na região posterior da coxa esquerda, seguirá em tratamento no REFFIS Plus, sendo reavaliado diariamente”, informou o São Paulo.

Com muitas peças defensivas ainda em recuperação de lesão – Diego Costa entrou na vaga de Beraldo após muito tempo afastado -, Ferraresi dificilmente volta a defender o clube pelo contrato no fim e contusão grave no joelho, e Arboleda ainda aprimora o físic, Ceni conta com Beraldo para a largada no Brasileirão e a Copa sul-americana e até pede mais um defensor para a esquerda.

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação para a visita ao Botafogo, no Rio, pelo Nacional, sábado, mas Beraldo dificilmente participará da atividade. A expectativa é que trabalhe na sexta-feira, ou aumentará a lista de desfalques de Ceni.

Caso o desfalque se confirme, Ceni pode voltar a utilizar o esquema com somente dois zagueiros, com Arboleda e Alan Franco no setor. O treinador havia usado o trio também diante do Tigre, na Argentina, dando liberdade para Michel Araújo, meia que vem atuando improvisado na esquerda.