O Corinthians largou bem no Brasileirão, com 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Mas os tropeços na Copa do Brasil, com derrota por 2 a 0 para o Remo, e na Libertadores, ao levar 1 a 0 do Argentinos Juniors em casa, deixaram o clube sob pressão. Fernando Lázaro perdeu o cargo, substituído por Cuca, e o experiente Fábio Santos não esconde que o time jogará sob pressão em visita ao Goiás, neste domingo, às 19 horas.

“Temos decisões atrás de decisões e passa por esse jogo do Goiás”, afirmou o lateral-esquerdo, lembrando do jogo de volta contra os paraenses no meio de semana, depois o clássico com o Palmeiras e o duelo com o Independiente del Valle pela Libertadores. “Começar a ter postura diferente, quem sabe com vitória, porque o resultado positivo hoje é o que mais nos importa para voltar a confiança e ao caminho das vitórias para lá na frente não lamentar o que ficou para trás.”

Cuca trabalhou pela primeira vez para valer neste sábado, e já orientou a equipe de como pretende vê-la postada em campo. Ensaiou algumas jogadas de bola parada e posicionamento ofensivo. O técnico não terá Fagner, machucado, em sua estreia. Raphael Ramos também está entregue ao departamento médico. O treinador não relacionou lateral-direito de ofício e deve apostar em Du Queiroz no setor. O zagueiro Bruno Méndez é opção.

Depois de muito tempo afastado, o atacante Junior Moraes volta aos relacionados e ficará como opção na reserva. É a novidade da lista de 24 nomes, na qual o jovem Pedro causou boa impressão ao técnico.

Fábio Santos já trabalhou com o treinador em seu início de carreira e espera que a largada seja na melhor maneira possível. “A gente torce para que possa ter uma evolução o mais rápido possível”, frisou, confiante em uma nova postura corintiana no gramado.

“Vamos procurar entender a maneira como ele joga para dar uma resposta positiva dentro de campo. A gente sabe que é um cara que cobra bastante, um treinador muito vitorioso em toda sua carreira e espero que possa fazer bom trabalho aqui e nos levar a títulos, que vemos buscando há bastante tempo”, afirmou o lateral. “Conheço o Cuca faz bastante tempo, desde menino, trabalhei com ele com 18 anos no São Paulo, e tomara que possamos conquistar juntos agora.”