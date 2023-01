Falcão cobra FPF após não marcação de pênalti para o Santos: ‘Foi muito claro’

Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do Santos, falou antes do treinador Odair Hellmann na coletiva de imprensa deste domingo, após o empate por 1 a 1 com o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, e fez reclamações direcionadas à Federação Paulista de Futebol. O motivo foi o último lance do jogo, no qual Nathan caiu dentro da área após choque com Arthur Henrique. O árbitro Salim Fende Chavez não marcou pênalti e revoltou os santistas.

“Nós tivemos, na semana passada, uma reunião de duas horas com a comissão de arbitragem da Federação Paulista. Enfim, a reunião foi muito boa, o que não foi bom foram as decisões de arbitragem hoje”, começou Falcão, que pediu a opinião dos jornalistas que estavam no local sobre o lance. Antes de o dirigente se pronunciar, um dos assessores do Santos mostrou a imagem da jogada para os presentes.

“Eu vim aqui porque entres vocês (imprensa), me parece uma unanimidade que foi pênalti no Nathan. Se eu estiver enganado, eu encerro aqui. Estou enganado ou não? Vocês viram o lance, ele mostrou para vocês e vocês chegaram à conclusão que tinha sido um pênalti. Preciso da confirmação de vocês, se não eu não vou falar mais”, disse.

“Um lance desse muda o resultado do jogo. Não vou entrar em detalhes do time, não cabe a mim. Faremos uma reunião mais tarde. Minha preocupação é em relação à situação de hoje. Eu vim aqui dizer que também achei que foi pênalti, o Nathan foi atropelado. Foi muito claro. Ficamos duas horas em uma reunião com treinadores e comissão de arbitragem. Nós falamos que queremos os melhores árbitros e hoje não tivemos isso”, completou.

O jogo deste domingo começou sem o VAR à disposição da equipe de arbitragem, pois havia um problema de conexão à internet no estádio do ABC paulista. A partir dos 11 minutos do segundo tempo, contudo, o sistema passou a funcionar, portanto estava ativo durante o lance polêmico, que aconteceu no último minuto do acréscimo.

O Santos não fez um jogo bom, tanto que sofreu um gol de Chrystian aos oito minutos do primeiro tempo. Melhorou apenas na segunda metade da etapa final, na base da vontade, e buscou o empate com um gol contra marcado por Matheus Salustiano.P