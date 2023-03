Muito próximo de confirmar a classificação do Real Madrid às quartas de final da Liga dos Campeões, depois de golear o Liverpool por 5 a 2 no jogo de ida das oitavas de final, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou a coletiva desta terça-feira para enaltecer a evolução de Vini Jr. Autor de dois gols na partida contra os Ingleses no primeiro confronto desta fase, o brasileiro é considerado um protagonista do futebol mundial pelo treinador italiano.

“Vinícius está no caminho certo de fazer história no Real Madrid nos próximos anos. Estou feliz com a evolução dele. No último jogo com o Espanyol (vitória por 3 a 1, no sábado), teve uma atitude exemplar e mostrou foco em tudo que fez em campo”, afirmou Ancelotti.

O Real Madrid recebe o Liverpool nesta quarta-feira e tem uma larga vantagem diante dos ingleses. Para o comandante, Vini Jr. tem tudo para voltar a ser protagonista e se juntar a um seleto grupo de jogadores que já tem o nome consolidado no Real. “Tem potencial para atingir o nível de atletas como Modric, Benzema, Kroos, Casemiro. Esses jogadores ajudaram a formar um grupo fantástico, sobretudo na Liga dos Campeões”, afirmou.

Como o Liverpool vai precisar adotar uma postura ofensiva para tentar diminuir a desvantagem da derrota de 5 a 2, Ancelotti afirmou que o atacante revelado pelo Flamengo vai ser seu principal trunfo para conseguir mais um bom resultado na competição. Além disso, o time espanhol ainda vai poder contar com o retorno de Benzema, recuperado de uma pancada no tornozelo.

“A mensagem é simples: não vamos fazer cálculos. Vamos tentar o gol desde o primeiro minuto, jogando com a máxima intensidade para tentar conquistar mais uma vitória dentro da Liga dos Campeões”, disse o treinador.

Ancelotti afirmou ainda que a partida vai exigir dedicação do Real Madrid para confirmar a sua classificação às quartas de final. “O Liverpool vai tentar mudar a dinâmica da eliminatória. Assim, teremos que fazer bem as duas coisas: defender e atacar. Mas a nossa prioridade vai ser o ataque.”