O Corinthians não jogou bem e empatou sem gols com a Portuguesa, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Eleito o melhor em campo pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o volante argentino Fausto Vera admitiu o jogo ruim da equipe alvinegra e citou a falta de “efetivadade” no ataque para sair de Brasília com a vitória.

“Acho que foi um jogo chato e muito intenso, mas criamos oportunidades de gol e faltou um pouco de efetividade. Temos que olhar para frente e continuar trabalhando muito para a próxima partida”, disse Vera ao final da partida.

O volante foi um dos pontos de lucidez do Corinthians no meio-campo. Com muita dificuldade de sair da marcação, o time alvinegro poucas vezes levou perigo ao gol da Lusa. Em uma das melhores oportunidades, Vera tabelou com Yuri Alberto e o atacante bateu com perigo para fora.

O resultado deixou o Corinthians com 14 pontos na tabela de classificação. A equipe do Parque São Jorge lidera com folga o Grupo C, chave que ainda conta com São Bento, Ituano e Ferroviária. Com apenas seis pontos, a Portuguesa está na lanterna do Grupo D e na penúltima colocação da pontuação geral.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro clássico entre as equipes em 2023.