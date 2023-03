Reprodução / Facebook

O FC Cascavel tornou-se o primeiro finalista do Campeonato Paranaense 2023. Na noite deste sábado (25), no segundo jogo das semifinais, o time perdeu para o Operário por 1 a 0, em Ponta Grossa. Como na partida de ida o FC Cascavel havia vencido por 2 a 1, a decisão da vaga foi para os pênaltis. E o time visitante levou a melhor.

As finais do Estadual serão nos dias 2 e 9 de abril.

Na partida deste sábado, o Operário precisava de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar à final. O FC Cascavel jogava por um empate. Em casa, o time de Ponta Grossa tentou tomar a iniciativa, enquanto o visitante se fechou para tentar contra-ataques. O time de Ponta Grossa teve boa produção ofensiva, mas esbarrou em uma boa atuação do goleiro André Luiz.

O gol do Operário só saiu ais 32 minutos do segundo tempo. Luidy (que havia entrado no lugar de Rafhael Lucas) iniciou a jogada e tocou para Felipe Augusto, que devolveu. No caminho, a bola bateu em Vinicius Mingotti e sobrou para Luidy, que não perdoou. O placar de 1 a 0 levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Sávio marcou 1 a 0 para o Operário. Robinho empatou em 1 a 1. Mingotti fez 2 a 1. Lucas Batatinha empatou. Felipe Augusto fez 3 a 2. Juninho perdeu para o FC Cascavel – seu chute foi defendido pelo goleiro Rafael Santos; William Machado fez 4 a 2 para o Operário. Gama diminuiu para 4 a 3. Se Tontini marcasse, classificaria o Operário, mas ele chutou mal colocado, à direita, e André Luiz defendeu. Willian Gomes empatou em 4 a 4 e levou a decisão para as cobranças alternadas. Índio fez 5 a 4. Renanzinho empatou em 5 a 5. Vinicius Diniz chutou e o goleiro André Luiz defendeu no canto esquerdo. E Ferrugem fez 6 a 5 para o FC Cascavel.

OPERÁRIO 1 x 0 FC CASCAVEL

Operário: Rafael Santos; Jonathan Costa (Arthur Neves), Willian Machado e Índio; Sávio, Ferreira (Vinícius Diniz), Dudu (Tontini) e Rafael Oller (Jean); Felipe Augusto, Vinicius Mingotti e Rafhael Lucas (Luidy). Técnico: Rafael Guanaes

FC Cascavel: André Luiz; Libano, Ferreira, Willian Gomes e César Morais (Mateus Rodrigues); Jacy (Ferrugem), Gama e Robinho; Wagner Gomes (Renanzinho), Lucas Coelho (Lucas Batatinha) e Gaspar (Juninho). Técnico: Luiz Carlos Cruz

Gol: Luidy (38-2º)

Nos pênaltis: Operário 5 (Sávio, Mingotti, Felipe Augusto, Willian Machado e Índio; Tontini e Vinicius Diniz perderam) x FC Cascavel 6 (Robinho, Lucas Batatinha, Gama, William Gomes, Renanzinho e Ferrugem; Juninho perdeu)

Cartões amarelos: Vinícius Diniz, Jean, Willian Gomes, César Morais, Renanzinho

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, sábado