O lateral-esquerdo Felipe Jonatan deixou o gramado do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), frustrado com a derrota do Santos para o Grêmio, por 1 a 0, neste domingo. Na sua avaliação, o time paulista foi superior em campo e merecia a vitória na rodada de abertura do Brasileirão.

“Queríamos ganhar. A gente jogou para ganhar. Eu acho que o futebol não tem justiça. A gente criou. Acho que durante esse período, desde o começo do ano, esse foi um dos nossos melhores jogos. A gente colocou intensidade e em um detalhe tomamos o gol. É ficar atento nesse detalhe. A gente tem que pontuar, tem que ganhar”, comentou o lateral, em entrevista ao canal SporTV.

Em Caxias do Sul, o Santos apresentou boa performance no primeiro tempo, sólido ao longo dos primeiros 40 minutos. Mas um vacilo na marcação custou o gol gremista, aos 43 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o time paulista voltou a jogar bem durante a maior parte da etapa, mas não criou oportunidades boas o suficiente para ao menos buscar o empate.

Mesmo com a derrota, Felipe Jonatan acredita que o Santos mostrou sinais de evolução em comparação aos jogos do Paulistão, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. “Já estamos dando outra cara. Agora é trabalhar. Temos um jogo importante na quinta contra o Audax e vamos evoluir.”

O Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Audax Italiano, pela Copa sul-americana, em casa. No domingo, atuará novamente na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Grêmio vai visitar o Cruzeiro no sábado, também pela segunda rodada da competição nacional.