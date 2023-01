O Santos vai iniciar a temporada 2023 com um desfalque de peso. Dono da posição de titular da lateral direita nos últimos anos, Felipe Jonatan vem sofrendo com dores nas costas e será baixa nas primeiras partidas da equipe no Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro estreará no sábado, contra o Mirassol, em casa.

O clube não divulga uma estimativa de prazo para o retorno do atleta, mas é provável que ele só estreia na temporada em fevereiro. Se isso se confirmar, ele seria desfalque nos cinco primeiros jogos do time no Estadual. A estreia em 2023 poderia acontecer logo em um clássico, com o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 4 do próximo mês.

A lombalgia vem atrapalhando Felipe Jonatan nos últimos meses. Ele iniciou a pré-temporada com os demais jogadores, mas ainda não fez treino com bola sob o comando de Odair Hellmann, que assumiu a equipe no fim do ano. O departamento médico santista tem sido cauteloso para não potencializar o problema que, a princípio, não é grave.

O lateral começou a reclamar de dores nas costas em novembro do ano passado. Ele sofreu uma pancada no local no confronto com o Avaí, na Arena Barueri, na penúltima rodada do Brasileirão. Felipe Jonatan fez tratamento ao longo das férias, durante a Copa do Mundo do Catar, mas o problema não foi resolvido.

Sem poder contar com o lateral titular, Odair Hellmann deve escalar Lucas Pires na posição na estreia do Santos no Paulistão.