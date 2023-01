Em sua primeira oportunidade como técnico efetivo de uma equipe principal, Fernando Lázaro não teve a estreia dos sonhos no Corinthians. O time do Parque São Jorge largou no Campeonato Paulista com derrota para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, neste domingo, no Nabi Abi Chedid. O treinador admitiu que será preciso fazer ajustes para os próximos compromissos na temporada.

“Sabemos da dificuldade de vir para um jogo contra este adversário e entendo que o crescimento vai ser natural ao longo dos próximos jogos. E esses erros do começo tiraram um pouco da nossa forma de jogar. São ajustes que vamos buscar para ir afinando. Isso leva tempo, é claro. Vai ser jogo a jogo e vamos aperfeiçoando. A qualidade dos atletas vai ajudar a encontrar os espaços. É uma coisa mais fina para buscar uma transição, construção. E os espaços vamos utilizar melhor”, disse Fernando Lázaro.

O Corinthians sentiu a ausência de Yuri Alberto, com dores no tornozelo, e não conseguiu furar o sistema defensivo do Red Bull Bragantino. Fernando Lázaro ainda não contou também com os reforços: Matheus Bidu e Romero. Apesar da derrota, o treinador confia na recuperação da equipe.

“Trabalhamos para começar bem a competição. Estamos preparando o grupo. Claro que no decorrer da temporada os atletas estarão em melhor condição. As ausências serão mais suaves quando tivermos problemas, mas as faltas neste momento pesaram. O Cássio fez uma grande partida e nos manteve vivo no jogo até a parte final, poderíamos ter buscado o empate mesmo com a superioridade do adversário ao longo do jogo. Sabemos que é uma etapa de início ainda, de conhecimento, com a entrada de outros atletas no grupo”, afirmou.

Fernando Lázaro ainda admitiu que teve que improvisar na estreia e que deve voltar para o esquema 4-3-3 nos próximos jogos do Corinthians. “O 4-4-2 não é um esquema meu de preferência. É um esquema que eu vejo que cabe com as características dos atletas que temos. Eu já tenho uma estrutura de 4-3-3 já trabalhada na pré-temporada. É uma estrutura que o clube já tá acostumado de anos anteriores. Vejo potencial de atletas para esse sistema. Estamos buscando uma melhor sintonia, esse ajuste mais fino, que vai acontecer com o tempo”, disse.

Com a derrota, o Corinthians começa o Paulistão na lanterna do Grupo C. A Ferroviária lidera, após ter vencido o Água Santa por 3 a 1. Ituano e São Bento empataram na rodada e somam um ponto cada. O próximo compromisso do Corinthians é já na quarta-feira. O time enfrenta o Água Santa às 19h30, na Neo Química Arena, na capital paulista.