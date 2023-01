O técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, está incomodado com o desequilíbrio que entende haver entre o desempenho do time fora de casa e na Neo Química Arena e afirmou que vai trabalhar com o elenco para que resolva esse problema. Como visitante, a equipe ainda não ganhou na temporada.

Na estreia do Paulistão, o time foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Neste sábado, em Limeira, empatou sem gols com a Inter. Mais do que não vencer como visitante, o Corinthians tem jogado mal, com pobreza de repertório.

“Sempre em casa e fora têm fatores, mas temos de equilibrar”, admitiu o treinador corintiano. “A gente falou um pouco sobre, conversou com os atletas, não é algo de agora. Queremos ter um domínio maior do jogo, inclusive fora de casa”.

Na Neo Química Arena, a história é outra. No único jogo diante de seu torcedor até o momento, triunfo fácil por 3 a 0 sobre o Água Santa, com apresentação de amplo domínio. Cabe lembrar que em 2022 a equipe mostrou força em sua arena, onde foi superada apenas uma vez no Brasileirão.

Lázaro tem feito um rodízio no time para não desgastar os atletas. Em Limeira, deixou Renato Augusto e Fábio Santos no banco e usou como titulares Romero e Matheus Bidu. Os dois reforços fizeram sua estreia como titular na temporada.

“Temos um calendário que a gente conhece bem. Impossível a manutenção do mesmo time. Muitos jogos ao mesmo tempo. A partir do momento que a gente perde jogos, sobrecarrega. E tentamos manter o nível nas trocas”, justificou o treinador. “Neste início de temporada, o tempo vai permitindo ao grupo chegar às melhores condições”.

O Corinthians continua sua caminhada o Paulistão na terça-feira. Às 20h, enfrenta o Guarani na Neo Química Arena. O duelo abre a quarta rodada do torneio. Na quinta-feira, às 15h30, a Inter de Limeira visita o São Bento em Sorocaba.