O técnico Fernando Lázaro, do Corinthians, lamentou a falta de oportunidades criadas pelo time alvinegro no empate sem gols com a Portuguesa, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O treinador citou diversos aspectos para justificar a má atuação do time, entre eles o clima quente e o gramado do Estádio Mané Garrincha, onde a partida foi realizada.

“Tivemos um início satisfatório, entramos rápido, mas não mantivemos o nível de criar possibilidades. (Um jogo de) Poucas finalizações, mais brigado, quebrado de ritmo, não teve sequência. Criamos um pouco mais, chegamos mais perto da área do rival. Tivemos chance de gol. Jogo que não fluiu, foi picado”, disse Lázaro.

Lázaro também foi questionado sobre uma possível dependência do time de Renato Augusto. O meio-campista esteve fora nas duas últimas partidas e sofreu na criação de jogadas. O atleta voltou à equipe neste domingo e foi quem mais articulou lances. O treinador discordou.

“Não concordo. Acho que o time tem alternado. Alguns se destacam em cada jogo. Time tem oscilado, mas, nos melhores momentos, varia repertório, com participação do Renato, Fagner, Fábio, Yuri… Temos tido repertório. É início de trabalho de uma ideia que tem buscado se consolidar”, afirmou.

O treinador também aproveitou para projetar o clássico com o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Será o primeiro Dérbi do treinador no comando do Corinthians. O time alviverde é o líder na classificação geral do Paulistão, com 20 pontos, cinco a mais do que o time do Parque São Jorge.

“Vamos agora recuperar para um grande jogo. Sabemos da dimensão do Dérbi. É outra condição em todos esses aspectos de jogo, do que possibilita de jogar. Vamos jogo a jogo, sabemos como as coisas precisam ser feitas. Equilíbrio em algumas situações.”