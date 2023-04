Fernando Lázaro já disse mais de uma vez que não há um substituto de Renato Augusto no elenco do Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves até pediu a jornalistas sugestões de opções de contratação para a vaga. Sem seu cérebro na armação, o treinador pode fazer um rodízio na posição enquanto o camisa 8 não se recupera da artroscopia no joelho. Até mesmo alternar o esquema de jogo.

E são muitas as opções, a depender do rival e do local do jogo, com jovens surgindo como opção para dar mais velocidade e experientes de plantão para esquema mais conservador. No Uruguai, nos 3 a 0 sobre o Liverpool, Maycon foi o escolhido após o jogador acusar a lesão. O volante, assim como Paulinho, seriam escolhas para duelos como visitante, sobretudo na Libertadores, na qual o contragolpe será uma arma.

Na formação com mais peças de contenção no meio, Giuliano ganha liberdade para aparecer mais na frente e ter liberdade para ir à área. Ocorre que Fausto Vera já havia sido escalado contra o Liverpool justamente para isso.

Nesta segunda-feira às atividades foram de posicionamento e chutes ao gol, mas o treinador não deu pistas de quem deve escalar diante do Remo, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Como a competição é mata-mata e a ordem é trazer um bom resultado do Pará, um atacante a mais pode aparecer ao lado de Rogér Guedes e Yuri Alberto.

As opções ofensivas contariam com o retorno de Adson aos 11 titulares ou mesmo com a primeira chance para o recém-contratado Chrystian Bartetta. Esses nomes são favoritos para partidas também na Neo Química Arena, como os jogos seguintes, contra Cruzeiro (Brasileirão) e Argentinos Juniors (Libertadores).

Um nome que agrada a torcida, mas ainda dá os primeiros passos no profissional é o de Matheus Araújo, fã confesso de Renato Augusto e que fez quatro partidas no time de cima. O meia de 20 anos foi surpresa contra o Santo André e surpreendeu Fernando Lázaro, podendo ganhar tempo em campo, principalmente em jogo com viagem longa e na qual nem todo o grupo deve viajar.

Renato Augusto pode ficar ausente por até 14 jogos e o Corinthians não conseguiu vencer em 2023 sem ele em campo, o que dá enorme dor de cabeça no treinador, nos dirigentes e também na torcida.