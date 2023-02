Com objetivos distintos, Ferroviária e São Bernardo duelam neste sábado, às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o time de Araraquara quer se distanciar da zona de rebaixamento, o rival do ABC quer se firmar entre os primeiros.

A situação da Ferroviária é delicada porque vem de quatro jogos sem vitória, com três derrotas e um empate com o Santos, no Canindé, por 1 a 1, na última rodada. Na tabela de classificação, aparece no terceiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, à frente apenas do Ituano, com três. O Corinthians tem dez, enquanto o São Bento soma oito.

O São Bernardo, por sua vez, está no disputado Grupo D. O time do ABC, que vem de vitória sobre o São Bento por 2 a 0, ocupa a terceira posição, com oito pontos, contra dez do Santo André e 11 do Palmeiras. A Portuguesa está em último, com quatro.

O técnico Elano Blumer, que estreou na rodada passada, terá alguns problemas para escalar a Ferroviária. Artilheiro do Paulistão, John Kennedy levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. Já o meia Álvaro sofreu uma torção no tornozelo e foi barrado, assim como o atacante Matheus Lucas, lesionado desde a partida frente ao Santo André.

O técnico deve apostar em Thonny Anderson, recém-contratado, para o lugar de seu artilheiro. De resto, o time será o mesmo que empatou com o Santos na última rodada. “O tempo é curto, mas temos um elenco qualificado. Os jogadores estão querendo mudar a situação. Tivemos dedicação contra o Santos e precisamos manter a competitividade diante do São Bernardo para conquistar um resultado positivo”, disse Elano.

Do outro lado, o São Bernardo terá o reforço do meia Vitinho, que cumpriu suspensão. Ele deve retornar a posição de titular. Ele briga por vaga com Henrique Lordelo e Chrystian.

No entanto, Márcio Zanardi levará para a partida uma dúvida. O zagueiro Helder reclamou de dores no tornozelo e deve ser preservado. Caso a projeção se confirme, Romércio formará o trio com Matheus Salustiano e Rafael Vaz.

“A semana foi boa. De muito trabalho. Serviu para recuperar alguns atletas e trabalhar alguns pontos que precisavam de ajustes. Teremos mais um jogo difícil, contra uma equipe forte, mas precisamos voltar a jogar bem e vamos em busca da vitória lá em Araraquara”, afirmou Zanardi.