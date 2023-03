A Ferroviária está rebaixada no Campeonato Paulista. A equipe ficou somente no empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e acabou caindo para a Série A2 após sete anos na elite.

Com o resultado, a Ferroviária acaba na lanterna, com apenas nove pontos, a pior campanha do torneio. A Inter, por sua vez, ficou com 11, na última posição do Grupo A, mas com pontuação suficiente para escapar da degola e disputar a Taça Independência.

Um primeiro tempo nervoso e muito combatido foi visto na Arena Fonte Nova. Conforme o tempo foi passando, mais a tensão aumentava entre os jogadores, principalmente da Ferroviária, que tiveram a posse de bola e buscavam mais o ataque. A Inter ficou mais fechada e praticamente não ameaçou o adversário.

As oportunidades de gol, inclusive, foram poucas. A melhor delas foi em uma arrancada do jovem John Kennedy. Ele avançou em velocidade pela esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e rolou para trás. Antônio chutou, mas João Paulo se jogou na bola para assegurar o 0 a 0.

O panorama do segundo tempo não mudou. A Ferroviária continuou com o domínio do jogo, mas encontrou uma Inter ainda mais fechada. A opção foi tentar ameaçar em jogada pelos lados de campo, aproveitando-se da velocidade de John Kennedy, que lutou, mas não conseguiu criar uma chance de perigo.

Nos minutos finais, a Ferroviária e Elano tentaram tudo o que podiam. O time de Araraquara jogou os 45 minutos todos no campo da Inter, mas não conseguiu criar. Com John Kennedy apagado, o jogo terminou no 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

FERROVIÁRIA – Saulo; Heitor (João Veras), Ronaldo Alves, Alisson Cassiano e Kelvyn; Pablo (Rafael Costa), Xavier e Thonny Anderson (Alvaro); John Kennedy, Antônio (Matheus Lucas) e Tito (Bernardo). Técnico: Elano.

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; João Paulo, Carlinhos e Wellington; Léo Duarte, Claudinei, Uillian Corrêa, Fernando Canesin (Bill) e Zé Mario; Iago Telles (Chrigor) e Jonathas (Eliandro). Técnico: Pintado.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Antônio (Ferroviária); Claudinei, Uillian Correia e Wellington (Inter)

RENDA – R$ 258.720,00.

PÚBLICO – 12.414 presentes.

LOCAL – Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.