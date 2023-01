O técnico Vinícius Munhoz não seguirá na Ferroviária para a sequência do Paulistão e da temporada. Nesta quinta-feira, um dia depois de o time perder para o Red Bull Bragantino por 2 a 0, o clube de Araraquara comunicou a demissão do treinador. Trata-se da primeira do campeonato, que está em sua quarta rodada.

“A Ferroviária SAF vem por meio desta, comunicar o desligamento de Vinícius Munhoz, que estava na função de técnico do clube desde maio de 2022. A Ferroviária agradece o trabalho realizado e deseja sucesso em sua carreira e projetos futuros”, informou o clube.

Esta foi a segunda passagem do treinador pela Ferroviária – já havia comandado o time em 2018 e 2019. Desta vez, foram 12 jogos, sendo oito pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2022 e quatro pelo Paulistão deste ano. Foram quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, um aproveitamento de 38,8%.

A Ferroviária, que estreou com vitória no Paulistão, acumula a terceira derrota seguida. Depois de fazer 3 a 1 no Água Santa, fora de casa, perdeu para São Paulo e Santo André, ambos por 2 a 1 em casa, e agora para o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Com três pontos, está em terceiro do Grupo C, que também tem Corinthians, com sete, São Bento, com cinco e que ainda joga, e Ituano, com três. O time de Araraquara volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o Santos, na Vila Belmiro.