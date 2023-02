Com gol nos acréscimos, a Ferroviária superou o Guarani por 1 a 0, neste sábado, na Arena Fonte Luminosa, e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi anotado por João Veras, que quebrou o jejum do time de Araraquara de oito jogos sem vitória.

Com o resultado, a Ferroviária deixou a lanterna, chegou aos oito pontos e dorme na 14ª colocação, mas pode ser ultrapassada, caso Portuguesa e Ituano vençam seus jogos no domingo. Já o Guarani segue na lanterna do Grupo B e em 10º lugar na classificação geral, com 10 pontos. Teme o rebaixamento e está quase fora da briga por vaga nas quartas de final.

O início da partida foi bastante morno em Araraquara, com poucos lampejos de bom futebol. Com as duas equipes brigando na parte debaixo da tabela, foram os donos da casa que iniciaram no campo de ataque, mas sem levar perigo ao gol de Tony. Por sua vez, nas raras chances que subiu ao ataque, o Guarani levou perigo.

Giovanni Augusto recebeu no bico da área e bateu colocado, passando rente à trave de Saulo. Em outra oportunidade, o zagueiro Alan Santos cabeceou no travessão. A resposta da Ferroviária veio numa sequência de chutes bloqueados pela zaga do Guarani, que acabou com o goleiro Tony espalmando para escanteio.

Aproveitando o bom momento, o time de Araraquara aumentou o ritmo. Artilheiro do campeonato com seis gols, John Kennedy caiu na área. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti. Porém, o VAR recomendou que o juiz revisasse o lance, que acabou anulado.

A partida, então, esfriou de vez. Sem muita inspiração, os times insistiam em bolas levantadas na área, todas sem sucesso. Na reta final, a partida ficou equilibrada, com 50% de posse de bola para cada lado.

A segunda etapa começou mais animada. Em busca do resultado, ambas as equipes propuseram mais jogo. Novamente, foram os donos da casa que ameaçaram primeiro. Heitor cruzou na área, a bola desviou e Tony fez a defesa. A resposta dos visitantes veio em chute de fora da área de Richard Rios. Com mais qualidade na hora de definir, o Guarani chegou mais duas vezes, ambas com Bruno José, e as duas com boas intervenções de Saulo.

Já no “modo desespero”, a Ferroviária foi para o tudo ou nada. Heitor cruzou para John Kennedy e Tony apareceu no meio do caminho para cortar. Depois, Rafael Costa arriscou de fora da área, mas sem direção, mostrando o tamanho do desespero do time da casa.

Nos acréscimos, a Ferroviária ensaiou outra pressão. E, desta vez, surtiu efeito. Após linda jogada individual de Thonny Anderson, o meia tocou por cima da defesa do Guarani. O atacante João Veras pegou de primeira, sem deixar a bola cair no chão e venceu o goleiro Tony, fazendo 1 a 0 aos 46 minutos. Antes do apito final, Alvarino ficou cara a cara com o goleiro Saulo, que evitou o empate em Araraquara.

Na próxima rodada, o Guarani visita a Inter de Limeira no estádio Major Levy Sobrinho, às 16h do sábado (dia 25), em Limeira (SP). No domingo, a Ferroviária encara o Palmeiras, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 1 X 0 GUARANI

FERROVIÁRIA – Saulo; Heitor, Allison Cassiano, Léo Santos e Kelvyn; Pablo, Xavier (Rafael Costa) e Matheus Galdezani (Thonny Anderson); John Kennedy, Antônio Gabriel (João Veras) e Tito (Matheus Lucas). Técnico: Elano Blumer.

GUARANI – Tony; Alvariño, Lucão, Alan Santos e Titi; Matheus Barbosa (Leandro Vilela), Richard Rios, Giovanni Augusto (Bruno Michel) e Isaque (Wenderson); Bruno José (Rafael) e Jenison (Nicolas Careca). Técnico: Mozart Santos.

GOL – João Veras, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pablo e Richard Costa (Ferroviária); Titi (Guarani).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA – R$ 37,835,00.

PÚBLICO – 1.796 pagantes.

LOCAL – Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP).