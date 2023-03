Ferroviária e Inter de Limeira fazem um duelo direto na luta contra o rebaixamento neste domingo, às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara pela 12ª rodada, a última da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ambos estão em momentos ruins. O time de Araraquara está na zona da degola, enquanto o adversário vem de cinco derrotas consecutivas.

Com oito pontos, a Ferroviária aparece na penúltima posição na classificação geral. Para escapar da queda, uma vitória já basta, muito por enfrentar um adversário direto. Ficaria com 11 pontos, na frente da própria Inter. O time de Araraquara venceu apenas um jogo na Arena da Fonte Luminosa, no dia 18 de fevereiro, quando fez 1 a 0 no Guarani.

A situação da Inter de Limeira é parecida. Ela também escapa do rebaixamento se vencer, porque atingirá os 13 pontos. Diferente da Ferroviária, no entanto, pode escapar até com derrota. Para isso, precisará torcer por tropeços de Portuguesa (enfrenta o Mirassol) e Ituano (pega o Santos). O São Bento, com 10 pontos, que duela diante do Red Bull Bragantino, é outro atrás do time de Limeira na tabela de classificação, com os mesmos 10 pontos, porém, com menos vitórias – 2 a 3.

Na última rodada, a Inter de Limeira levou sonoros 5 a 0 do Guarani, em jogo disputado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, porque o Limeirão estava interditado com danos causados pelas chuvas. A Ferroviária fez um bom jogo, mas perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Arena.

Para o jogo decisivo, o técnico Elano Blumer não poderá contar com o zagueiro Léo Santos, que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Ronaldo Alves, no departamento médico, é dúvida. Augusto deverá ser titular.

Esta poderá ser a única mudança na Ferroviária, já que o time foi bem contra o Palmeiras. A esperança está em nomes conhecidos do futebol nacional, a exemplo dos atacantes Thonny Anderson, ex-Grêmio, e John Kennedy, ex-Ferroviária, um dos artilheiros da competição.

“Temos mais um importante jogo, não só pela permanência, mas pela sequência do projeto. Não esperávamos essa dificuldade. Temos pela frente uma equipe que costuma entregar muito. Vamos buscar o controle emocional para competir em alto nível”, disse Elano.

Sobre a escalação da Inter, só deu mistério ao longo da semana. Após o vexame em Sorocaba, o treinador afirmou que fará mudanças drásticas no time. Mas talvez isso não aconteça, porque o elenco é limitado. Para piorar a situação, o meia Matheus Oliveira recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a suspensão automática.

O zagueiro Douglas está voltando de contusão e pode até aparecer no time titular. Caso seja novamente vetado, Carlinhos aparece como candidato à vaga. No meio de campo, o volante Claudinei volta no lugar de Djalma, sendo que Uillian Correia e Fernando Canesin o auxiliarão na marcação. Iago Telles é outro que retorna, após começar no banco contra o Guarani. Bill e Eliandro devem formar a dupla de ataque.

Pintado pode optar por Bruno Menezes na armação, avançando Iago Telles para o ataque. Everton Britto, recuperado de lesão que o tirou dos últimos três jogos, também pode aparecer no time. “Agora não podemos poupar ninguém. Sabemos que é um jogo de vida ou morte e, claro, não queremos morrer”, disse Pintado.