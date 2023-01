Sem tempo para descanso após conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Paulista, ao levar a virada do São Paulo, por 2 a 1, a Ferroviária já volta a campo neste domingo de olho na reabilitação. O seu adversário será o Santo André, que também perdeu na segunda rodada, caindo em Sorocaba diante do São Bento, por 2 a 1. Este jogo da reabilitação será disputado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, às 20h30, válido pela terceira rodada.

Como na estreia a Ferroviária venceu o Água Santa, por 3 a 1, aparece com três pontos no Grupo C. O Santo André também soma três pontos, mas no Grupo D, porque na abertura da temporada venceu, por 2 a 1, o Guarani.

O técnico Vinícius Munhoz irá manter a base titular da Ferroviária que “jogou bem”, segundo ele, contra o São Paulo. Não há desfalques por suspensão ou lesão. O atacante João Veras, emprestado pela Ponte Preta, foi oficializado como reforço na semana passada, mas até agora não foi relacionado. Agora deve ficar à disposição.

“Estamos vindo de uma derrota doída. Foi para um grande clube como o São Paulo, foi, mas tendo um jogador a mais e da forma que nós levamos os gols é que fica o sentimento de que nós poderíamos ter ido melhor. Agora, estamos trabalhando para corrigir os erros e buscar um bom resultado contra o Santo André. Mais um jogo em casa e precisamos pontuar”, alertou o comandante.

Do outro lado, como não tem desfalques por suspensão ou lesão, o técnico Vinícius Bergantin não irá fazer grandes mudanças na base titular do Santo André que começou atuando nas duas primeiras rodadas. O atacante Gabriel Taliari, que marcou o gol de honra, na derrota contra o São Bento, está disputando vaga com Paulo Sérgio, sendo essa a única dúvida.

Em relação ao meia Claudinho, que chegou por empréstimo do Cruzeiro nesta semana, ele está apto para estrear já que foi inscrito junto a Federação Paulista de Futebol (FPF). Mas, neste primeiro momento, ele deve começar como opção no banco de reservas.