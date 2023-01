Com sete gols do artilheiro Rudolfh Hackbarth e belas defesas dos goleiro Leonardo Terçariol, o Ferrugem, eleito o melhor da partida, o Brasil ganhou a primeira partida no Mundial de Handebol da Polônia/Suécia. Depois de perder dos suecos, os donos da casa, na estreia, o time verde e amarelo de Marcus Tata se recuperou com 35 a 24 no clássico sul-americano diante do Uruguai, em Gotemburgo.

O Brasil está na segunda colocação do Grupo C, com dois pontos, e depende apenas de suas forças para avançar de fase. Basta um empate com a seleção de Cabo Verde, na segunda-feira.

Depois de um começo equilibrado, o Brasil foi logo abrindo vantagem graças às defesas de Ferrugem e gols de Jean Pierre Dupoux – fez quatro logo no começo para o Brasil abrir 8 a 5. Os uruguaios jamais conseguiram diminuir a distância e a pausa para o intervalo veio com tranquilo 19 a 10.

Ciente que o saldo de gols era vital para chegar mais tranquilo na partida decisiva da fase de grupos, o Brasil mostrou concentração e poderio ofensivo. Com seriedade, deu as cartas desde quando fez 3 a 2 para celebrar um triunfo gigante e sem sustos na segunda etapa.

O Brasil chegou a abrir 31 a 18 restando 10 minutos para o fim da partida. A reta final foi administração e sem jamais deixar os uruguaios sonharem com uma reabilitação, fechando em 35 a 24 e ainda vendo os rivais perderem contra-ataque sem goleiro na reta final.