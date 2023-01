O diretor esportivo da Fórmula 1, Steve Nielsen, deixou o cargo para assumir a mesma função na Federação Internacional de Automobilismo (FIA), conforme anunciado nesta quarta-feira. Ele ocupava o posto na F-1 desde 2017, mas está envolvido com a categoria desde a década de 1980, com passagens por equipes como Lotus, Tyrrell, Honda, Benetton, Arrows, Renault e Williams.

“Eu passei muitos anos da minha vida profissional trabalhando por muitas equipes e organizações da Fórmula 1, e não posso esperar para iniciar um novo capítulo com a FIA. Eu gostaria de agradecer ao presidente e Stefano Domenicali por confiarem em mim, e eu sou grato pelos desafios únicos que terei nesta nova fase”, disse Nielsen.

A FIA está reformulando sua estrutura para 2023 após um período de transição. Além do deslocamento de Nielsen, a federação designou Nikolas Tombazis como diretor de monoposto. Já o cargo de diretor técnico, antes ocupado por Tombazis, foi assumido por Tim Goss, ex-dirigente da McLaren. Frederico Lodi é o novo diretor financeiro e François Sicard foi escolhido como diretor de estratégia e operações.

Presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali comentou sobre as mudanças e agradeceu Nielsen. “Eu quero dizer a Nielsen que sou grato pelo trabalho duro e dedicação demonstrados por eles nos últimos cinco anos. Ele é um profissional muito respeitado no nosso esporte, e nós apoiamos completamente a ida dele para a FIA. Suas habilidade e sua experiência na F-1 vão ajudar muito a FIA”, afirmou,

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, também falou sobre as mudanças em curso na administração da entidade. “Dedicamos muito tempo e esforço para fazer mudanças significativas em nossa equipe de Fórmula 1 para criar a estrutura certa com as pessoas certas para supervisionar a futura regulamentação do esporte”, disse.