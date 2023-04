A Federação Internacional de Basquete (Fiba) confirmou que a seleção masculina da Rússia não poderá disputar o qualificatório para a Olimpíada de Paris-2024. O país segue sofrendo vetos esportivos por causa da invasão à Ucrânia, que teve início em fevereiro do ano passado.

“Seguindo as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a participação de atletas russos e belarussos em competições internacionais, publicadas em 28 de março, o Comitê Executivo da Fiba decidiu não permitir o registro da seleção masculina russa de basquete no torneio qualificatória pré-olímpico”, anunciou a entidade.

A federação informou também que a Bulgária vai ficar com a vaga que seria da Rússia na competição que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos.

O time russo de basquete costuma ter bons resultados em competições internacionais, apesar do 12º lugar na Copa do Mundo de 2019. Em sua última participação em Jogos Olímpicos, faturou a medalha de bronze em Londres-2012.