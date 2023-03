A Fifa assinou nesta segunda-feira, 27, a renovação do acordo com a Associação de Clubes Europeus (ECA) que aprova, entre outras medidas, o calendário de futebol proposto pela entidade que comanda o futebol mundial até 2030. Dessa maneira, a organização tem o apoio dos clubes da Europa para o novo Mundial de 2025, a ser realizado pela primeira vez com 32 equipes, além do tradicional Mundial anual, mais enxuto.

O novo calendário já havia sido aprovado pelo Conselho da Fifa no começo do mês. Agora, com a chancela dos clubes europeus neste acordo de longo prazo, vigente até o fim de 2030, os torneios passam a ter a aceitação das equipes do Velho Continente.

Em contrapartida, a Fifa se comprometeu a aumentar o valor pago como forma de compensação aos clubes que cederem seus atletas para as seleções que disputam a Copa do Mundo. Em vez de 209 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), a entidade passará a passará a pagar 355 milhões (R$ 2 bilhões) nas edições de 2026 e 2030.

O acréscimo do pagamento referente ao programa de ajuda a clubes que empresas seus atletas para as seleções durante a Copa do Mundo era uma exigência das equipes e impossibilita a realização de boicotes durante as Datas Fifa.

O acerto foi celebrado em assembleia em Budapeste, na Hungria, pelos presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e o da ECA, o magnata catariano Nasser Al-Khelaifi, que também comanda o Paris Saint-Germain.

“É um dia marcante para o futuro do futebol e sua estabilidade a longo prazo. É com grande satisfação que renovamos e reforçamos o nosso acordo de parceria com a ECA, um importante grupo de interesse que representa os clubes de toda a Europa”, comemorou Infantino.

O novo Mundial de Clubes da Fifa terá 32 clubes dos seis continentes, sendo 12 times da Europa. Também haverá uma outra espécie de Mundial que será disputada anualmente entre o vencedor da Champions League contra um adversário que sairá de uma eliminatória entre equipes da América do Sul, América do Norte/Central, África, Ásia e Oceania.

“O apoio da ECA ao novo calendário internacional masculino proporcionará um equilíbrio necessário entre o futebol de clubes e o futebol nacional. Projetos empolgantes nos aguardam, incluindo o novo Mundial de Clubes de 2025. A colaboração estreita com clubes em A Europa e o resto do mundo serão fundamentais para o sucesso destes torneios”, completou o presidente da Fifa.

Nasser Al-Khelaifi disse que o acordo é “histórico” e “reconhece o papel central dos clubes no futebol global”, além de garantir “eles sejam adequadamente representados na tomada de decisões sobre questões que podem afetá-los”. Ele afirmou que a parceria também será importante para desenhar as “possíveis estruturas de gestão de direitos comerciais”.

“Estamos ansiosos para trabalhar com a Fifa nos próximos meses e anos para garantir uma divisão justa em todo o ecossistema do futebol dos benefícios gerados por essas novas competições de futebol masculino e feminino”.