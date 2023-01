Kely Nascimento, filha de Pelé, usou as redes sociais nesta quinta-feira para fazer um longo agradecimento à equipe médica do Hospital Albert Einstein, onde o Rei do Futebol ficou internado. O ídolo máximo do esporte brasileiro morreu no dia 29 de dezembro, vítima de um câncer no cólon.

“Eu sei que cuidar do Pelé e uma honra mas também sei que as pessoas não entendem a debilitante pressão e cobrança que acompanham o privilégio de cuidar de um Rei. Das médicas e médicos até as pessoas da limpeza, vocês não só cuidaram dele com uma deferência e um carinho que eu nem imaginava possível, vocês cuidaram de nós também, com uma paciência e tolerância que eu não posso explicar”, escreveu Kely no Instagram.

A filha de Pelé também enalteceu todos os cuidados dos funcionários do hospital quando se confirmou a morte do Rei do Futebol. Na publicação, Kely revelou fotos feitas nos últimos momentos de Pelé em vida, em companhia de diversos familiares.

“No momento em que aconteceu aquilo que nenhum de nós realmente acreditávamos que ia acontecer, naquela hora em que a profunda tristeza se misturava com o desespero de chegar aos familiares mais próximos antes das notícias e a ansiedade sobre o que nos esperava nos próximos momentos, entre drones e helicópteros e celulares que pareciam estar vivos e gritando, vocês todos das demais equipes assumiram uma posição de protetores não só de nós e do Pelé mas também da integridade espiritual e corporal do Edson”, publicou Kely.

Pelé foi velado na Vila Belmiro, estádio do Santos, entre os dias 2 e 3 de janeiro. Seu corpo foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, após um longo cortejo pelas ruas da cidade de Santos, cujo momento mais emocionante foi quando passou diante da casa da família do Rei do Futebol, no Canal 6.

Depois das cerimônias, as filhas de Pelé, Kely, Flávia e Celeste e a enteada Gemima homenagearam novamente o pai. Elas fizeram tatuagens especiais com dedicatórias que o Rei do Futebol deixou para elas.