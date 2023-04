Ao longo de sua longa trajetória no esporte, Galvão Bueno ficou conhecido não somente pelas clássicas narrações no futebol como também na Fórmula 1. Algumas das mais icônicas foram a vitória de Ayrton Senna no GP do Brasil de 1991, a de Rubens Barrichello no GP da Alemanha de 2000, o ‘quase-título’ de Felipe Massa em Interlagos em 2008 e o centésimo triunfo brasileiro na categoria, com Rubinho em Valência 2009. Desde que a divisão saiu da Globo, ele não participou mais de transmissões, mas, recentemente, surgiram esperanças de que possa retornar através da internet.

Um de seus filhos, o pentacampeão da Stock Car Pro Series Cacá Bueno, revelou em entrevista para o portal Motorsport.com, especializado em automobilismo, que seu pai tem vontade de “voltar as raízes” do esporte a motor, que tanto lhe marcou na sua carreira. E se, por enquanto, não há nada definido de que o canal GB, no qual toca seus projetos no YouTube, conseguirá o direito de cobrir a F1, especulações de imprensa indicam que há sim movimentações para isso, ao menos em corridas eventuais, segundo o site Notícias da TV. “Que anunciante não gostaria de ver uma corrida de F1 narrada pelo Galvão?”, disse o piloto.

Após alguns anos com menos audiência do que de costume, a categoria retornou aos grandes públicos com a série Drive to Survive, na Netflix, que angariou novos fãs, e o campeonato emocionante de 2021 entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que têm uma legião de fãs. Segundo Cacá, essa ‘retomada’ seria ideal para o retorno do narrador. “Faltam frases emblemáticas do Galvão”, comentou. “Os jovens vão adorar e existe uma memória afetiva com quem tem mais de 35 anos – e no digital, você pode ir mais além”.

E isso tudo seria alavancado pela própria vontade de Galvão, que, segundo seu filho, lhe concebeu a “missão” de pensar nos formatos, conseguir patrocinadores e elaborar quais conteúdos o canal poderia produzir.

Se não conseguirem a transmissão, não está descartada uma “mesa redonda”. “Quem sabe canal de opinião? Quem sabe eu faça com o Galvão um debate sobre lances polêmicos e curiosidades do automobilismo, [ou] trazendo alguém para contar histórias. No entanto, ao mesmo tempo, a gente vê para que tenha transmissões”.

Cacá ainda não consegue confirmar nada, se serão coberturas ao vivo ou programas em formato de podcast, mas ele acredita que não demorará muito para anunciarem novidades, primeiramente para o futebol, onde o canal já estreou com a narração do amistoso entre Brasil e Marrocos, e, futuramente, para a Fórmula 1. Quem sabe não veremos uma vitória de algum dos novos talentos do automobilismo brasileiro, como Felipe Drugovich, Enzo Fittipaldi ou Gabriel Bortoleto, na voz do lendário narrador?