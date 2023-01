O estádio do Canindé, da Portuguesa, vai receber a final da Copinha entre Palmeiras e América-MG, na quarta-feira, dia 25, aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo. Em 2022, a equipe alviverde também foi finalista, mas disputou a decisão contra o Santos, no Allianz Parque. A TV Globo, o Sport e o canal Rede Vida vão transmitir a partida.

“Nós conversamos com o Palmeiras. Por uma questão de operação do estádio, não foi possível realizar a final no Allianz”, explicou Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.

O Palmeiras venceu o Goiás por 2 a 1 na semifinal, enquanto o América-MG derrotou o Santos por 3 a 0, no domingo, na Vila Belmiro. Ambos buscam o bicampeonato da Copinha. O time mineiro vai disputar a decisão pela segunda vez, enquanto os paulistas estarão na quarta final. O Palmeiras conquistou o título de forma inédita em 2022, após vencer o Santos no ano passado. Já a equipe mineira conseguiu sua única conquista, em 1996, ao bater o rival Cruzeiro.

O Canindé tem capacidade para 22 mil pessoas, passou por reformas recentemente e vai receber alguns jogos do Santos em 2023. Em novembro, o clube avançou nas negociações com a WTorre para desenvolver a modernização da Vila Belmiro para 2023. O Santos informou que a empresa de engenharia apresentou aos dirigentes do clube a readequação do projeto arquitetônico inicial do novo estádio, assim como os planos para a viabilização financeira.