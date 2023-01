Final do Circuito Paranaense de Handebol de Praia movimentou o fim de semana no Litoral – Foto: Gilson Abreu/AEN

A etapa final do Circuito Paranaense de Handebol de Praia, realizada neste fim de semana, entre os dias 20 e 22 de janeiro, na Arena de Caiobá, movimentou o Litoral do Estado, atraindo turistas de diversas cidades para acompanhar a competição.

O evento faz parte do calendário de competições esportivas dos Jogos de Aventura e Natureza inseridos no Verão Maior Paraná, organizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte.

No total, 300 atletas participaram da competição, entre feminino e masculino, com 20 equipes durante os três dias de evento. As etapas começaram em janeiro de 2022 e percorreram os municípios de Antonina, Paranavaí, Sertaneja e Carlópolis até chegar nesta última etapa realizada em Caiobá.

A equipe masculina de Paranaguá venceu Cascavel, por 10 a 8, na etapa final, conquistando a liderança no campeonato pela décima primeira vez. No resultado geral, o time masculino de Cascavel ficou com a segunda posição e Paranavaí ficou em terceiro.

O jogador Vinicius do Carmo conta que o sentimento se resume em dever cumprido. “Acabamos de voltar do circuito brasileiro com o quarto lugar. E esse décimo primeiro campeonato foi muito importante para consagrar um ano bem corrido, de muitas competições em quadra e areia, treinando de 4 a 5 vezes por semana”, afirmou.

A equipe feminina de Paranaguá venceu o time de Marialva na última etapa, por 10 a 8, e também liderou o campeonato. Na classificação geral, Ubiratã ficou com o segundo lugar e Cascavel em terceiro.

Ana Paula Vanhoni, jogadora do Paranaguá desde os 11 anos, disse que a vitória vem para marcar uma fase de um trabalho intenso do time. “A equipe vem crescendo muito ao longo das competições. Tem uma mistura muito interessante de juventude com meninas mais veteranas. Viemos dos Jogos Abertos, em que ficamos com o vice. Essa competição vai coroar um trabalho”, afirmou.

SUCESSO – O diretor de Inovação e Desenvolvimento ao Esporte da Paraná Esporte, Tiago Campos, destacou o resultado da iniciativa. “Foi um final de semana de muito sucesso no Verão Maior Paraná. Com o handbeach, mais de 19 equipes movimentaram o Litoral com atletas e familiares. Foi uma competição de alto nível, chamando a atenção dos turistas”, afirmou.

O curitibano Marcos Antônio de Souza Chaves tem passado os finais de semana em Caiobá e aproveitou para acompanhar a final do campeonato. “Foi uma surpresa. Vimos esse jogo e paramos pra prestigiar. Está bem animado e vimos que valeu a pena parar aqui”, completou.

Sua esposa, Valquíria Machado, disse que a programação deste ano na cidade foi a melhor da história. “A gente está acompanhando e está bem gostoso. Dos últimos anos, esse foi o melhor”, disse.

Loraine Miola saiu da cidade de Paranaguá para acompanhar a final do campeonato. Ela destacou a estrutura do evento neste ano. “Vim torcer pra equipe de Paranaguá, acompanho o time há 12 anos. A estrutura tá ótima, achei maravilhosa esse ano, e os jogos estão muito bons”, disse.

Roberto Niero, presidente da Liga de Handebol do Paraná, ressaltou a parceria com o Governo do Estado na realização dos jogos e a receptividade da organização com os jogadores. “Os atletas foram muito bem recebidos e o espaço é privilegiado para desenvolver a modalidade. Essa é a quinta etapa que estamos fazendo em parceria com o Estado e só temos a agradecer”, garantiu.

MODALIDADE – O handebol de areia, também conhecido como handbeach ou handebol de praia, é um esporte que surgiu em 1993 na Itália. Devido à quadra de areia não é possível quicar a bola, proporcionando um jogo muito mais dinâmico do que o esporte praticado em quadra.