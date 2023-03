Figura conhecida do fisiculturismo mundial, Thiago Santisteban foi preso preventivamente nesta quarta-feira, dia 15, pela divisão de capturas da Polícia Civil de São Paulo. O fisiculturista foi enquadrado na Lei Maria da Penha por descumprir uma medida protetiva concedida pela Justiça a pedido da ex-mulher do atleta, Aretha Cordeiro Luz.

Thiago e Aretha estão separados desde novembro de 2021. Desde então, de acordo com a investigação da Polícia Civil, o atleta fez tentativas agressivas de reatar o relacionamento, com perseguições recorrentes.

A Justiça concedeu medida protetiva a Aretha em maio do ano passado, descumprida por Santisteban, que ignorou a distância mínima que tinha de manter em relação a ela em janeiro deste ano. Desde então havia um mandado de prisão contra o fisiculturista. De acordo com a Polícia Civil, Aretha sofreu empurrões de Santisteban, que também já tentou tirá-la de dentro de um carro no trânsito e mostrou descontrole emocional ao atirar e quebrar objetos dentro de casa. Os dois têm uma filha, Angelina, cuja guarda é da mãe.

A divisão de capturas tentou prender Santisteban em janeiro, mas não encontrou o atleta em sua casa. Até que a Polícia Civil descobriu o endereço em que estava o fisiculturista no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Ele ficará preso ao menos até a audiência de custódia.

Santisteban também foi autuado pelo crime de desobediência. Ao saber da chegada dos policiais, ele se escondeu dentro do condomínio onde estava no Tatuapé. Ficou escondido nas escadas de incêndio até ser localizado no 14º andar do prédio pelos agentes. A operação teve o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

No depoimento na delegacia, Santisteban alega que se trata de uma armação da ex-mulher, com ciúmes de um suposto relacionamento do atleta depois que eles terminaram. O atleta é referência no fisiculturismo mundial, ostenta patrocínios de marcas importantes do segmento e já competiu no exterior. Nenhuma de seus patrocinadores se manifestou ainda.