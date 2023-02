Líder isolado do Campeonato Carioca, o Flamengo embarcou neste domingo de carnaval para Quito onde inicia a disputa das finais da Recopa Sul-Americana com o Independiente del Valle. O jogo acontece na terça-feira, em Guayaquil, mas a competição já está na cabeça dos elenco rubro-negro. Após a vitória sobre o Volta Redonda, no meio de semana, Gabigol deu o tom do pensamento do elenco. “Com todo respeito a Vasco, Fluminense e Botafogo (rivais que ainda vai enfrentar no Estadual) a nossa prioridade é conquistar a Recopa”, afirmou o jogador logo após a partida em que marcou duas vezes na vitória de 3 a 1.

O atacante justificou a necessidade do título como reflexo do que aconteceu com o Flamengo desde o início da temporada atual: vice para o Palmeiras na Supercopa e terceiro colocado no Mundial de Clubes. “Estamos muito machucados e precisamos dar uma resposta para essa torcida. A Recopa é nossa prioridade”, afirmou o camisa dez da Gávea.

O Flamengo viajou com dois desfalques importantes. Gerson se recupera de pancada no tornozelo direito enquanto Marinho deixou o campo no triunfo sobre o Resende, neste sábado, com dores na coxa esquerda. O goleiro Hugo, com tendinite no joelho, também ficou de fora.

A lista de desfalque aumenta se for considerado os atletas que já estavam entregues ao departamento médico. Filipe Luís e Léo Pereira seguem realizando tratamento e ficaram no Rio. A novidade para essa partida é a presença de duas promessas do clube que foram bem na vitória de sábado pelo Campeonato Carioca.

Matheus Gonçalves, autor do gol que abriu o caminho do triunfo sobre o Resende com um belo chute, e Lorran, que entrou no segundo tempo, encorpam a delegação que viajou neste domingo. O time tem previsto um treinamento no estádio Atahualpa nesta segunda, onde Vitor Pereira deve fazer os ajustes finais para definir o time que vai a campo.