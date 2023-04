Criticado em 2022, elogiado em 2023. Esta tem sido a história de Flaco López com a camisa do Palmeiras. Após ajudar a equipe a faturar o Campeonato Paulista, o atacante argentino iniciou o Brasileirão com gol, na vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1, neste sábado, no Allianz Parque. E, mais uma vez, recebeu elogios.

Desta vez, as palavras de reconhecimento vieram do goleiro Weverton. “O Flaco merece (os elogios) porque falei até no vestiário que a lei da semeadura não falha e eles colhem muito. Ele e o Navarro. Vejo o Flaco na academia, na suplementação. Trabalha muito. Parabéns a ele e ao Abel (Ferreira) também, porque às vezes é muito mais fácil deixar de lado, mas ele confiou e agora ele merece tudo isso”, comentou o experiente jogador, ao canal Première.

Weverton se referia à fase difícil vivida por López na temporada passada, quando não rendeu o esperado e recebeu muitas críticas por parte da torcida. O argentino desembarcou no Palmeiras em julho longe de sua melhor forma física. Contratado pelo valor de US$ 10 milhões, quase R$ 50 milhões pelo câmbio atual, ele se tornou alvo fácil de contestações.

Neste sábado, López marcou o segundo e decisivo gol do Palmeiras, aos 19 minutos do segundo tempo. Ele soma agora quatro gols nos últimos quatro jogos da equipe. “Como falou o Weverton, a gente está muito confiante. Poder ajudar o time é muito bom. Hoje joguei em uma posição que não é tanto a minha, mas deu certo”, ponderou o atacante.

Flaco também comentou sobre a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli da Silva, contestada pela comissão técnica do Palmeiras. Abel Ferreira foi expulso de campo ainda no primeiro tempo. Os jogadores e a comissão reclamaram de um atraso na marcação de um impedimento contra o Cuiabá e ficaram incomodados com a postura mais rígida do juiz, que distribuiu cartões amarelos diante de reclamações, seguindo a nova orientação da Fifa e da CBF.

“Algumas decisões da arbitragem a gente ficou um pouco desanimado, mas a gente trabalhou e conseguiu a vitória”, ponderou o argentino.