Dos oito jogos válidos pela segunda rodada da terceira fase da Copa do Brasil marcados para esta quarta-feira, o que mais chama a atenção é aquele em que o Flamengo vai receber o Maringá-PR, a partir das 21h30, no Maracanã. É a chance de uma ‘vingança’ rubro-negra após a derrota, por 2 a 0, ocorrida no jogo de ida no Paraná. Quem passar de fase vai receber o valor de R$ 3,3 milhões da CBF.

Há quem diga que este é o ‘jogo da virada’ e que pode dar início, de forma efetiva, a uma recuperação do time carioca na atual temporada. Algo semelhante ao ocorrido ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Atlético-MG, por 2 a 1, no Mineirão, e venceu no Maracanã por 2 a 0, com dois gols do meia Arrascaeta. Uma vitória muito comemorada e que teria sido a mola propulsora para chegar ao título diante do Corinthians.

No caso atual, no primeiro encontro entre os dois times, realizado no Estádio Willie Davids, o Maringá teve uma atuação sólida e venceu por 2 a 0, mesmo com o time carioca usando sua formação considerada titular. O zagueiro David Luiz, inclusive, marcou um gol contra.

Agora, para o Flamengo avançar às oitavas de final no tempo regulamentar, terá que vencer por três gols de diferença. Caso devolva a vantagem de dois gols, a definição da vaga irá para os pênaltis. O time paranaense, que vai disputar o Brasileiro da Série D, jogará por dois resultados. Pelo empate ou por derrota por um gol de diferença. Resta saber como o técnico Jorge Sampaoli vai montar o time.

Outro gigante que entra em campo de olho na classificação é o Atlético-MG, que chega em uma situação mais sossegada. Depois de vencer o jogo de ida no Mineirão, por 2 a 1, visita o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas, às 19h30, podendo empatar para ficar com a vaga.

Outros três times da elite tentam confirmar suas vagas. Dois estão em vantagem e o outro precisa necessariamente vencer. O Fortaleza já está com um pé nas oitavas depois de golear o Águia-PA, pelo placar de 6 a 1 na Arena Castelão. Desta vez, os times se enfrentam às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). É difícil acreditar que o Fortaleza seja goleado por uma diferença de cinco ou seis gols.

Mais tarde, às 21h30, o América-MG tenta segurar a vantagem construída em cima do modesto Nova Iguaçu-RJ, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o time mineiro joga pelo empate. Às 19h, Sport e Coritiba se enfrentam na Ilha do Retiro, onde quem vencer ficará com a vaga. No jogo de ida houve empate por 3 a 3. O time paranaense vai estrear o técnico Antônio Carlos Zago escolhido para substituir o português António Oliveira.

PAULISTAS EM CAMPO

Quatro times paulistas também entram em campo. Logo às 19h, o Santos recebe o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, para confirmar a vaga porque venceu fora por 2 a 0. O time praiano poderá perder por até um gol de diferença. Enquanto isso, o time de Ribeirão Preto terá que fazer três gols para avançar diretamente. Caso devolva a vantagem de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Mesma situação do Palmeiras, que joga fora de casa, mas também pode perder por um gol de diferença, porque venceu o jogo de ida por 4 a 2 no Allianz Parque. O time alviverde visita o Tombense, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 20h.

Vivendo momentos conturbados, o Corinthians terá que correr atrás do prejuízo se quiser seguir vivo na briga pelo título da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, no Mangueirão, o time paulista recebe o Remo, na Neo Química Arena, às 21h30, tendo que vencer por três gols de diferença para avançar no tempo regulamentar.

A segunda rodada da terceira fase será encerrada na quinta-feira com mais três jogos. Botafogo, Internacional e Grêmio tentam segurar as vantagens diante de Ypiranga-RS, CSA-AL e ABC-RN, respectivamente, para seguirem vivos na briga pelo título.

CONFIRA OS JOGOS DE QUARTA-FEIRA:

19h

Sport-PE x Coritiba-PR (ida 3 x 3)

Santos-SP x Botafogo-SP (ida 2 x 0)

19h30

Brasil-RS x Atlético-MG (ida 1 x 2)

Águia-PA x Fortaleza-CE (ida 1 x 6)

20h

Tombense-MG x Palmeiras-SP (ida 2 x 4)

21h30

Corinthians-SP x Remo-PA (ida 0 x 2)

Flamengo-RJ x Maringá-PR (ida 0 x 2)

América-MG x Nova Iguaçu-PR (ida 2 x 1)