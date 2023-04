Marcelo Cortes /CRF

Após a dura goleada para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, a diretoria do Flamengo confirmou nesta terça-feira a demissão do técnico Vítor Pereira. O clube aguardava que o próprio português entregasse o cargo após a derrota de domingo, o que não aconteceu até o início da manhã desta terça.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira”, anunciou o clube carioca, em seu perfil no Twitter.

Com a derrota no Campeonato Carioca, Vítor Pereira completou três meses no clube e cinco títulos perdidos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. O clube ainda conversará com os representantes do treinador para informar sobre a forma de pagamento da multa rescisória, avaliada em R$ 15 milhões.

A gota d’água para a queda do treinador português foi a goleada sofrida para o rival no domingo. O Fluminense chegou a estar vencendo por 4 a 0 antes de selar a conquista do título com 4 a 1. O Flamengo era o favorito porque havia vencido o jogo de ida por 2 a 0.

Em dezembro, o Flamengo havia anunciado o acordo para que Vítor Pereira comandasse o clube a partir de janeiro deste ano – enquanto o treinador ainda tinha vínculo contratual com o Corinthians. Em seu anúncio de despedida do time paulista, ele havia afirmado que, por motivos familiares, não seguiria no Brasil, antes de acertar com o Flamengo.

Substituto de Dorival Júnior, o português tinha a missão de reestruturar a equipe após queda de rendimento na reta final da última temporada. Em 2022, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, mas a diretoria optou por não seguir o vínculo com o treinador brasileiro.

Sem conseguir implementar com o sucesso seu estilo de jogo, Vítor Pereira deixa o Flamengo após 18 jogos, somando 10 vitórias, sete derrotas e um empate – um aproveitamento de 57% dos pontos disputados. As duas últimas derrotas, para o Aucas, na Libertadores, e para o Fluminense, pesaram para que a diretoria decidisse não seguir com o treinador antes do início do Brasileirão, no próximo fim de semana.

Ainda não há um nome definido para substituir o treinador, mas Jorge Jesus, Jorge Sampaoli e Tite são ventilados ao cargo. Nesta quinta-feira, o Flamengo estreia diante do Maringá na terceira fase da Copa do Brasil. No domingo, joga em casa contra o Coritiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.