O Flamengo volta a campo para deixar o tropeço diante do Madureira para trás. Neste sábado, às 16h, recebe o Nova Iguaçu no Maracanã, no Rio, na abertura da terceira rodada da Taça Guanabara. O adversário, por outro lado, ainda busca a sua primeira vitória.

Este será o quarto jogo do Flamengo, pois teve um compromisso adiantado. Venceu o Audax, por 1 a 0, e Portuguesa, por 4 a 1, mas empatou sem gols, na última rodada, com o Madureira, em jogo disputado em Cariacica. Com sete pontos, lidera a competição, mas pode perder a posição para o Fluminense, que soma seis pontos com dois jogos.

O Nova Iguaçu estreou com empate sem gols com o Volta Redonda, em casa, e perdeu para o Fluminense, por 1 a 0. Aparece em 11º e penúltimo lugar com apenas um ponto, assim como Boavista e Volta Redonda.

A tendência no Flamengo é de que o técnico Vitor Pereira faça várias mudanças no time inicial. A comissão técnica vê como necessário equilibrar os minutos jogados entre todos os jogadores. Alguns deles, como David Luiz, Gabigol, Santos e Thiago Maia podem ganhar um descanso, enquanto Erick, Marinho, Cebolinha e Matheuzinho, que somam poucos minutos, devem receber mais tempo em campo.

Vitor Pereira explicou a decisão de promover um rodízio por estar no início da temporada. “Fisiologicamente ainda não estamos em condições de jogar sob muito calor e passar três dias e jogar outra vez. É um processo que temos que dar tempos de jogo aos atletas sabendo que eles neste momento ainda não estão preparados para jogar de três em três dias”, afirmou o treinador.

No lado do Nova Iguaçu, o técnico Carlos Vitor não deve promover muitas mudanças. O entendimento é que, apesar da derrota para o Fluminense, o time se portou bem. Ainda mais porque teve o lateral-esquerdo Bruninho expulso. Ele deve ser substituído por Márcio Duarte. Breno, Digão e Nathan seguem como desfalques, todos no departamento médico.