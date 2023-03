A fase do Flamengo não é boa. Depois dos últimos maus resultados na final da Recopa Sul-Americana e no clássico com o Vasco, o time rubro-negro poderá disputar a ‘final’ diante do Fluminense, quarta-feira às 21h10, no Maracanã, sem três titulares: Pedro, David Luiz e Thiago Maia.

V volante Thiago Maia sofre um entorse no tornozelo esquerdo, deixou o Maracanã, após a derrota para o Vasco com a perna imobilizada, iniciou tratamento, mas dificilmente vai estar em campo contra o rival tricolor.

Outro que se machucou no duelo com o Vasco foi o zagueiro David Luiz. O seu problema foi no joelho direito e, assim como Thiago maia, também deve de ser substituído.

Completando o trio de prováveis desfalques está Pedro, que se recupera de dores no músculo adutor da coxa esquerda. O atacante participou do treino desta segunda-feira, mas ainda não tem escalação assegurada.

O Flamengo lidera a Taça Guanabara com 23 pontos, um a mais que o Fluminense, e por causa disso tem a vantagem do empate. No ano passado, na decisão do Estadual, as duas equipes decidiram e o time das Laranjeiras ficou com o título.