Sem as suas principais estrelas, o Flamengo realizou um jogo-treino com o Boavista neste domingo, visando o Campeonato Carioca, e empatou por 1 a 1, no CT Ninho do Urubu, sob o comando de Mário Jorge, técnico do Sub-20. Conforme o planejamento, o time rubro-negro utilizará uma equipe alternativa na primeira rodada do Estadual.

O Flamengo deu folga para os seus principais jogadores e colocou em campo diante do Boavista uma equipe repleta de jovens promessas. No entanto, Mário Jorge convocou dois atletas que estão integrados ao elenco de Vítor Pereira: Matheus França e Victor Hugo. O único gol do clube rubro-negro foi marcado por Thiaguinho.

Os jogadores usados por Mário Jorge durante o jogo-treino deste domingo foram: Matheus Cunha, Wesley (Sales), Noga (Diego), Cleiton, Ramon, Igor Jesus, Victor Hugo (João Marcos), Matheus França (Lorran), Thiaguinho, Mateusão (André Luiz) e Werton (Peterson).

Autor do único gol do Flamengo na partida, Thiaguinho tem apenas 21 anos e estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O jogador, que tem nove jogos no profissional, já passou também pelo Náutico.

Vítor Pereira utilizará os titulares de forma graduada a partir da segunda rodada. O objetivo é usar o Campeonato Carioca para preparar o elenco para o Mundial de Clubes, que terá início no começo de fevereiro, e a Supercopa do Brasil, marcado para o dia 28 de janeiro.

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será na próxima quinta-feira, às 21h30, diante do Audax Rio, no Maracanã.