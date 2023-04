Atual campeão, o Flamengo estreia na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 19h, diante do Aucas, do Equador. A partida será realizada no Estádio Chillogallo, em Quito, capital equatoriana localizada a 2.850 metros acima do nível do mar. O clube carioca inicia campanha com uma nova oportunidade de fazer parte do seleto grupo de bicampeões, além de buscar a terceira final seguida.

Apenas sete clubes levantaram a taça da Libertadores ao menos duas vezes seguidas, sendo três brasileiros, todos do estado de São Paulo: Santos (1962 e 1963), São Paulo (1992 e 1993) e Palmeiras (2020 e 2021).

Entre os argentinos, o Boca Juniors foi bicampeão duas vezes (1977 e 1978; 2000 e 2001), assim como o Independiente, que ainda se sagrou tetra (1964 e 1965; 1972-1975). O Estudiantes também conseguiu o feito ao ser tricampeão (1968-1969-1970). A lista ainda tem o uruguaio Peñarol (1960 e 1961).

O Flamengo chega em bom momento para a estreia, pois conseguiu vencer o Fluminense, por 2 a 0, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o que dá mais tranquilidade. O desafio é vencer o desgaste físico, ainda mais jogando em altitude tão elevada.

Certo mesmo é que o técnico Vítor Pereira não poderá contar com o volante Thiago Maia, que não viajou após apresentar sintomas de gripe. Assim, Vidal é o favorito para começar jogando ao lado de Gerson.

As novidades entre os relacionados ficam por conta do zagueiro Pablo, recuperado de lesão muscular, e do atacante Marinho, que não vem tendo muito espaço. Assim, o departamento médico segue com o meia Arrascaeta, o lateral Matheuzinho e o volante Erick Pulgar.

O experiente meia Everton Ribeiro revelou que o Flamengo contou com uma preparação especial por conta da altitude e confia em um bom resultado. “Tem uma preparação especial para jogar quando tem altitude. Há uma preocupação de todo o staff, o clube tenta minimizar os efeitos da altitude. Vai ser muito difícil, mas estamos preparados para começar com o pé direito.”

Se preparando desde o início de dezembro, o Aucas fez 15 amistosos e já atuou quatro vezes no campeonato nacional, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Campeão nacional em 2022, esta será a primeira participação do clube na Libertadores e tem o técnico venezuelano César Farías no comando. Entre os jogadores, o mais conhecido do futebol brasileiro é o zagueiro Luis Cangá, que teve curta passagem pelo Vasco em 2022, com apenas três jogos.

César Farías garantiu que o Aucas não irá jogar de forma reativa e buscará a vitória. “Temos uma equipe preparada para jogar no ataque. Seja contra o Flamengo, seja contra o Racing. Em casa, queremos ficar com todos os pontos. Vamos atacá-los e buscar a vitória.”