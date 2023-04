Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil serão concluídos nesta quinta-feira, às 20h, com mais três partidas. Em momento conturbado que resultou na demissão do técnico Vítor Pereira, o Flamengo visita uma das surpresas da competição: o Maringá. O confronto será realizado no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR), que contará com cerca de 15 mil torcedores. A capacidade é de 14 mil, mas o clube paranaense fez uma rápida reforma para liberar mais 955 lugares.

O Flamengo fará sua estreia no torneio nacional, pois faz parte dos 12 times que entram a partir da terceira fase. Já o Maringá segue vivo após eliminar o Sampaio Corrêa-MA, com vitória por 2 a 1, e o Marcílio Dias-SC, por 2 a 0.

O jogo de volta está marcado para 26 de abril, às 21h30, no Maracanã, no Rio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar às oitavas, garante mais R$ 3,3 milhões em premiação.

Agora sem Vítor Pereira, o Flamengo segue com o mesmo objetivo: recuperar a confiança na temporada. O time acumula vários maus resultados, como eliminação precoce no Mundial de Clubes e vices na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Enquanto a diretoria busca novo treinador, o elenco será comandado pelo técnico do sub-20, Mário Jorge. Ele manterá os jogadores principais, mas deve fazer mudanças no esquema, principalmente na defesa, voltando a ter a tradicional linha com quatro jogadores.

Certo mesmo é que não poderá contar com o lateral-esquerdo Filipe Luís, que sentiu um incômodo na panturrilha. Matheuzinho, Erick Pulgar e Arrascaeta seguem no departamento médico.

Apesar da eliminação nas semifinais do Paranaense para o Athletico, o técnico Jorge Castilho deve manter a base do time. A dúvida é se terá quatro jogadores formando a linha defensiva, como no primeiro jogo com o Athletico, quando foi derrotado por 2 a 0, ou se optará por três zagueiros, quando jogou melhor e perdeu por 1 a 0.

CRUZEIRO E GRÊMIO

Após retornarem à elite nacional, Grêmio e Cruzeiro também jogam na terceira fase nesta quinta-feira, ambos fora de casa. Às 19h, o Cruzeiro visita o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). O time mineiro estreia na competição por ter sido campeão da Série B, enquanto o Náutico passou por São Bernardo-SP e Vila Nova-GO.

O último jogo do dia começará às 21h30, entre ABC-RN e Grêmio, que se enfrentam no Frasqueirão, em Natal (RN). O tricolor gaúcho já deixou para trás Campinense-PB e Ferroviário-CE, enquanto o ABC passou por Tuntum-MA e surpreendeu ao eliminar o Vasco nos pênaltis, em pleno São Januário.

CONFIRA JOGOS DE IDA DA 3ª FASE:

TERÇA-FEIRA

Volta Redonda-RJ 1 x 2 Bahia-BA

Botafogo-SP 0 x 2 Santos-SP

Internacional-RS 2 x 1 CSA-AL

Fortaleza-CE 6 x 1 Águia-PA

São Paulo-SP 0 x 0 Ituano-SP

QUINTA-FEIRA

19h

Náutico-PE x Cruzeiro-MG

20h

Maringá-PR x Flamengo-RJ

21h30

ABC-RN x Grêmio-RS