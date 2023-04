Com a promessa de novos dias e muitas conquistas, a ‘Era Jorge Sampaoli’ começa oficialmente no Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, quando o time entra em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O técnico argentino terá apoio da torcida, uma vez que o jogo diante do Ñublense, do Chile, será realizado no Maracanã. Os dois times estão no Grupo A, junto com Racing, da Argentina, e Aucas, do Equador, que se enfrentam na quinta-feira, às 19h.

O Flamengo conseguiu aliviar um pouco a pressão antes da chegada de Jorge Sampaoli ao vencer o Coritiba, na estreia do Brasileirão, por 3 a 0. Agora, a torcida espera a volta de um futebol ofensivo e, principalmente, de bons resultados. O Flamengo ainda não pontuou na Libertadores, pois perdeu para o Aucas, por 2 a 1, na primeira rodada.

O Ñublense também vive um momento ruim na temporada. Após a estreia na Libertadores com derrota em casa para o Racing, por 2 a 0, venceu o Comunal Cabrero, por 3 a 0, pela Copa do Chile, mas foi eliminado da competição por escalação irregular. Ainda perdeu para o Coquimbo Unido, por 3 a 1, pelo Campeonato Chileno.

Apresentado pela diretoria na segunda-feira, o técnico Jorge Sampaoli não teve tempo para trabalhar. Mas a sua simples presença já mudou o clima na Gávea e deve refletir, diretamente, na reação dos jogadores dentro de campo. A tendência é que não faça muitas alterações neste primeiro jogo e procure atuar mais no posicionamento e forma de jogar dos atletas.

Na lateral-direita, porém, há uma boa disputa entre Wesley e Varela. Na zaga, David Luiz treinou normalmente após desfalcar o time por conta de uma lesão na coxa. Assim, briga por uma vaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira, que devem ser mantidos. Fã do futebol de Gerson, com quem trabalhou no Olympique, da França, Sampaoli deve tentar fazer do jogador novamente peça-chave no meio-campo.

Sampaoli reconheceu que o Flamengo vive mau momento e garantiu que colocará em campo o melhor time possível, sem priorizar competições. “Obviamente o time não está bem e por isso eu estou aqui. Se não, estaria outro treinador. Pelas minhas características, não penso em priorizar nada. Só penso que em cada partida tentaremos colocar o melhor para ganhar. Sei da importância de cada competição.”

De outro lado, a principal missão do técnico Jaime Garcia será recuperar o emocional dos jogadores do Ñublense, que vem de resultados negativos e eliminação da Copa do Chile por escalação irregular, apesar de ter vencido o duelo. Como se não bastasse, o clube não conseguiu liberação da Conmebol de seu estádio Nelson Oyarzún Arenas para suas próximas partidas em casa. Em relação ao time, Garcia deve manter a base da escalação, com três zagueiros para segurar o ataque brasileiro e explorar os contra-ataques.