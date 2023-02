Vítor Pereira sabe que não pode mais tropeçar em jogos importantes com o Flamengo e resolveu descansar todos os titulares antes da partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, no Equador. Nesta sexta-feira, a equipe embarcou para Volta Redonda, onde encara o Resende, pelo Carioca, com reservas e jovens da base.

Depois de perder o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, por 4 a 3, e de fracassar no Mundial de Clubes do Marrocos ao cair na semifinal diante Al-Hilal, com derrota surpreendente por 3 a 2, o treinador português começa a se sentir pressionado e erguer a taça contra os equatorianos virou obrigação.

Os 11 jogadores que começaram a partida diante do Volta Redonda, na quarta-feira, nem foram relacionados para a partida diante do penúltimo colocado do Carioca. Assim como Everton Ribeiro também será poupado. Ele permanecerão no Rio e trabalham neste sábado normalmente antes da viagem para o Equador, marcado para o domingo.

O time embarcou para Volta Redonda no fim da tarde desta sexta-feira. A escalação de reservas abre oportunidade para nomes como o de Matheuzinho, Everton Cebolinha e Marinho mostrarem serviço e voltarem a ter mais oportunidades no time principal. Os atacantes figuraram até em possível lista de fora dos planos do português não faz muito tempo, mas sonham em permanência no clube.

Confira os relacionados:

Goleiros: Matheus Cunha, Hugo e Kauã.

Laterais: Wesley, Matheuzinho e Pedro Inácio.

Zagueiros: Pablo, Rodrigo Caio, Cleiton, Diegão e Daniel Sales.

Meio-campistas: Pulgar, Matheus França, Igor Jesus, Jean Carlos, Lorran e Matheus Gonçalves.

Atacantes: André, Everton Cebolinha, Marinho, Mateusão, Ryan Luka, Petterson e Werton.